Google Photos : cette astuce simple libère énormément d’espace de stockage

Votre espace de stockage Google est plein ? Il existe une astuce très simple pour vous faire gagner de la place sur Google Photos et ainsi ne pas devoir payer pour aller au-delà de la limite de 15 Go de la version gratuite.

© Unsplash

Les amateurs de beaux clichés peuvent profiter de multiples fonctionnalités sur Google Photos, régulièrement mis à jour pour rester le service de stockage de photos et de vidéos phare d’Android et iOS.

Pour en profiter au mieux, certaines personnes font le choix d’étendre l’espace de leur compte Google, limité à 15 Go dans la version gratuite. Pourtant, il existe une astuce très simple afin d’éviter de passer à la caisse.

Cette astuce simple peut vous faire gagner beaucoup d’espace sur Google Photos

Entre Gmail, Drive, vos photos et vos vidéos, votre espace de stockage Google peut rapidement arriver à saturation. Se tourner vers l’abonnement Google One et ses 100 Go d’espace supplémentaire (formule Basic) pour ne pas avoir à trier régulièrement vos fichiers peut logiquement être très tentant.

Cependant, sachez que vous pouvez faire le ménage dans votre galerie très facilement grâce à une fonctionnalité récente de Google Photos : l’empilement des images similaires. Il arrive à n’importe de qui de prendre plusieurs fois un plan identique afin de ne pas rater le moment voulu.

Cette option permet, comme son nom l’indique, de regrouper des clichés semblables dans un même onglet. Voici comment faire pour effectuer un tri rapide et efficace grâce à cette fonctionnalité de Google Photos.

Ouvrez Google Photos et allez dans les paramètres

Dans « préférences », activer l’option « empiler les photos similaires »

Retournez dans vos photos, vous verrez un chiffre apparaître dans le coin supérieur droit des aperçus

Cliquez sur les aperçus qui comptent le plus grand nombre de photos empilées

Supprimez les clichés inutiles

En supprimant les photos indésirables et les doublons grâce à cette méthode, vous devriez faire un tri plus efficace et moins laborieux. Bien sûr, cette astuce à sa limite : à terme, vous pourriez très bien vous retrouver seulement avec des photos uniques dans votre espace de stockage. Au moins, la technique retarde un peu l’échéance du moment où vous serez contraint de vous abonner à Google One.