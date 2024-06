WhatsApp déploie de belles améliorations pour les appels audio et vidéo

Meta va améliorer les appels WhatsApp. Outre le partage d’écran avec le son, il est désormais possible de réunir jusqu’à 32 participants tout appareil confondu. Un nouveau codec audio permet aussi de rendre les appels plus clairs.

Le mois dernier, WhatsApp a eu droit à une grosse refonte de son interface. La barre de navigation a été déplacée en bas de l’écran et de nouveaux filtres de discussion ont été introduits. A présent, Meta, sa maison-mère, s’attaque aux appels. Dans un article de blog, WhatsApp confirme l’arrivée de plusieurs améliorations notables qui seront déployées “au cours des prochaines semaines”.

WhatsApp : quelles sont les nouveautés qui se profilent ?

Lorsque vous passez un appel, vous avez la possibilité de partager votre écran avec la ou les personnes au bout du fil. A l’avenir, le son sera également transmis lors du partage. Cette fonctionnalité pratique vous permettra par exemple de regarder des vidéos avec tous les participants pendant un appel WhatsApp.

Autre nouveauté qui se profile : la possibilité de réunir jusqu’à 32 personnes lors d’un appel vidéo, tout appareil confondu. Jusqu’alors, cette limite pouvait seulement être atteinte si tous les participants utilisaient l’application mobile de WhatsApp. Désormais, il est possible de faire des appels vidéo de groupe avec 32 participants, qu’ils utilisent WhatsApp sur iOS, Android, Mac ou Windows.

Une fonctionnalité nommée “Speaker Spotlight” sera également introduite prochainement. Celle-ci permettra de mettre en exergue la personne en train de parler pendant un appel de groupe.

Enfin, Meta va lancer le codec audio MLow pour rendre les communications plus claires, notamment lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant. “Les appels passés sur des appareils mobiles bénéficient d’une réduction améliorée du bruit et de l’écho”, précise la multinationale qui promet un “son globalement plus net” même en cas de mauvaise connexion ou sur des appareils anciens.