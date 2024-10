WhatsApp : les options de personnalisation arrivent enfin, vous allez pouvoir changer les couleurs

Les mises à jour de WhatsApp sont nombreuses et offrent souvent des améliorations pratiques pour optimiser l’expérience utilisateur. Actuellement en bêta mais prévu pour les prochaines mises à jour de l’application, la personnalisation de l’arrière-plan pour chaque discussion sera enfin possible… Une fonctionnalité que les utilisateurs attendaient depuis longtemps.

WhatsApp reste le leader des applications de messagerie instantanée, mais pour continuer de conserver ses utilisateurs, il lui faut trouver toujours plus de fonctionnalités intéressantes, d’options à intégrer, etc.

Quelles sont les nouveautés de cette année ?

WhatsApp mise notamment sur les options de sécurité, permettant de bloquer les messages provenant de personnes inconnues ou encore de configurer un pseudo et nécessitant la saisie d’un code PIN à un nouveau contact pour être ajouté à votre répertoire.

En matière d’ergonomie, l’application de messagerie propose sans cesse des nouveautés. Parmi les dernières en date, on peut citer l’option permettant de passer tous les messages non-lus en lus, la traduction instantanée des messages ou encore la réaction rapide qui permet d’appliquer un émoji J’aime à un message en faisant un double-tape.

Pour les options de personnalisation, WhatsApp fait aussi des efforts depuis le début de l’année. Depuis cet été, vous avez la possibilité de générer une photo de profil avec l’IA (à partir d’un modèle) et de changer la couleur des bulles de chat, option inspirée de Telegram, grand concurrent de WhatsApp.

Une nouvelle option de personnalisation est donc en cours de test dans la dernière version Beta de l’application pour Android. Si vous êtes sur iPhone, il vous faudra attendre le déploiement de la fonctionnalité sur la version stable de l’application.

Sur Android, pour accéder à cette fonction de personnalisation, il vous faudra vous rendre dans les paramètres de l’application via les 3 petits points noirs alignés en haut de l’écran, comme d’habitude. Depuis la section Discussions, où se trouvent déjà les options de personnalisation pour le fond d’écran et le mode Sombre, vous y trouverez une option “Thème de chat” dans laquelle vous pourrez changer le fond et la couleur des bulles.