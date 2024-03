WhatsApp : vous allez enfin pouvoir épingler plus de conversations

WhatsApp permet aux utilisateurs d’épingler trois conversations sur la page d’accueil. Un plafond qui sera bientôt relevé. Dans la dernière version bêta de l’application, il est possible d’épingler jusqu’à cinq discussions afin d’y accéder plus rapidement.

WhatsApp s’agrémente régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Depuis fin décembre, les utilisateurs peuvent notamment épingler un message en haut d’une conversation. Une option pratique qui permet par exemple de mettre en exergue des informations importantes et éviter ainsi de les noyer dans le flot de messages envoyés.

Par ailleurs, Meta s’affaire actuellement à améliorer sa fonctionnalité d’épinglage destinée à la page d’accueil, comme le révèle WABetaInfo.

Vous allez pouvoir épingler jusqu’à cinq conversations WhatsApp

Pour rappel, il est possible d’épingler jusqu’à trois conversations en haut de votre liste de discussions. Un moyen de les retrouver plus rapidement. Dans la dernière version bêta 2.24.6.13 (accessible via le programme bêta de Google Play), les utilisateurs ont la possibilité d’accrocher jusqu’à cinq discussions à la fois au sommet de l’interface.

C’est une amélioration bienvenue pour les utilisateurs qui communiquent frénétiquement sur la messagerie. Ils pourront mettre en avant davantage de conversations importantes afin d’y accéder plus rapidement. Lorsqu’on multiplie les échanges sur l’application, retrouver une conversation spécifique peut s’avérer fastidieux et chronophage. D’où l’utilité d’une telle fonctionnalité qui permet de gagner un temps précieux.

Comme à l’accoutumée, il faudra patienter avec de pouvoir en profiter. La fonctionnalité permettant d’épingler plus de trois discussions est en cours de développement. Elle sera ainsi disponible dans une prochaine mise à jour de l’application que nous ne manquerons pas de vous signaler. En attendant, voici pour rappel la procédure permettant d’épingler une conversation en haut de la page d’accueil :

Sur iOS :

Faites glisser vers la droite la conversation que vous voulez mettre en exergue.

Actionnez le bouton Epingler.

Sur Android :

Maintenez votre doigt appuyer sur la discussion à épingler.

Appuyez sur le symbole d’épinglage dans la barre d’outils.

Toujours au rayon des nouveautés, WhatsApp Android permet désormais de rechercher un message par date. Une fonctionnalité présente depuis longtemps sur la version iOS qui manquait étrangement à l’appel sur la mouture Android. Par ailleurs, sachez qu’il est possible d’utiliser de nouvelles options de mises en forme pour enrichir vos conversations WhatsApp.