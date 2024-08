WhatsApp : cette option de personnalisation inspirée de Telegram va faire un carton

© Envato, WhatsApp

Il existe une rude concurrence entre les applications de messagerie instantanées. Chacune d’elle accueille régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour fidéliser et attirer les utilisateurs. WhatsApp mise notamment sur la sécurité, comme le prouve son nouvelle fonction anti-escrocs qui aide à détecter les conversations de groupe frauduleuses.

Évidemment, le design d’une application de messagerie instantanée compte également. Voilà pourquoi WhatsApp travaille sur une nouvelle option de personnalisation du thème des messages inspirée de Telegram.

WhatsApp va vous laisser changer la couleur des bulles de chat comme sur Telegram

La version bêta 2.24.17.19 de WhatsApp sur Android révèle que Meta prépare l’arrivée d’une fonctionnalité déjà bien connue des utilisateurs de Telegram. Il sera bientôt de possible de choisir un thème pour les bulles des messages.

WaBetaInfo rapporte qu’il y aurait un minimum de 10 thèmes de chat disponibles. Au départ, vous ne devriez pouvoir choisir qu’une couleur unique pour toutes vos conversations, mais WhatsApp devrait, à terme, vous autoriser à paramétrer un thème différent pour chacun de vos chats.

© WaBetaInfo

Notez que sélectionner un thème changera non seulement la couleur des bulles, mais aussi le fond d’écran de vos conversations. Bien sûr, votre choix n’aura une incidence que sur vos discussions et non sur celles de vos interlocuteurs.

Pour le moment, la fonction ne sera tout de même pas aussi permissive que sur Telegram, qui permet de créer son propre thème grâce à une palette de couleurs. Une version bêta de WhatsApp sur iOS révélait déjà la volonté de Meta de déployer cette fonctionnalité sur iPhone. Les utilisateurs Android ne seront donc pas laissés sur la touche.

Reste à savoir quand cette nouveauté arrivera. Il faudra probablement attendre plusieurs semaines avant son lancement. La possibilité de passer à un thème bleu, blanc, rose, vert ou mauve était déjà apparue sur une version bêta de WhatsApp.