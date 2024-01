Wi-Fi 7 : la nouvelle norme sans fil est officielle et certifiée

Wi-Fi 7, le logo officiel © Tom’s Guide

La norme Wi-Fi 7, aussi appelée IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), est désormais officielle. Le groupe industriel Wi-Fi Alliance a annoncé aujourd’hui que la norme est finalisée, et qu’il a commencé à certifier les appareils qui la supportent.

Si vous voyez le logo Wi-Fi 7 Certified sur un produit (ci-dessus), c’est la garantie qu’il respecte les exigences de la norme de la Wi-Fi Alliance.

Le Wi-Fi 7 est officiellement lancé, avec 2 milliards d’appareils d’ici 2028

Selon le communiqué de presse de la Wi-Fi Alliance, plus de 233 millions d’appareils seront certifiés Wi-Fi 7 d’ici la fin de 2024. Certains fabricants de routeurs Wi-Fi comme Eero, NETGEAR d’Amazon et d’autres ont déjà lancé des produits Wi-Fi 7 sans certification officielle ,il y a quelques mois.

La principale nouveauté des appareils Wi-Fi 7 est ce qu’on appelle l’opération multi-liens, ou MLO. Cela permet à ces appareils de transférer des données en utilisant deux bandes sans fil liées ou plus. Cela est censé offrir un débit plus élevé, une latence plus faible et une fiabilité plus forte pour les connexions Wi-Fi 7, selon la Wi-Fi Alliance.

D’autres caractéristiques comprennent la prise en charge des canaux de 320 MHz (bande 6 GHz), qui représente le double de la bande passante de 160 MHz la plus élevée disponible sur les anciens appareils Wi-Fi.

Wi-Fi 7 © Wi-Fi Alliance

Par ailleurs, les produits Wi-Fi 7 sont rétrocompatibles avec d’autres appareils qui utilisent les anciennes normes Wi-Fi. Vous n’obtiendrez pas les vitesses les plus rapides avec ces connexions, mais elles fonctionneront quand même.

Vous pouvez vous attendre à voir des appareils compatibles Wi-Fi 7 dans de nombreux nouveaux PC portables, ainsi que dans des smartphones, des tablettes et des casques VR/AR au cours de la prochaine année. La Wi-Fi Alliance estime qu’il y aura 2,1 milliards d’appareils compatibles Wi-Fi 7 d’ici 2028.