Windows 10, 11 : les dernières mises à jour bloquent les écrans sur BitLocker, voici la solution

Rien n’est plus frustrant que de démarrer son ordinateur pour découvrir qu’il ne fonctionne plus correctement après une mise à jour. C’est pourtant ce qui est arrivé à de nombreuses personnes sous Windows après la mise à jour de sécurité de juillet 2024 (KB5040442), déployée le 9 juillet.

Ce correctif, bien que crucial pour la sécurité, a entraîné un problème qui laisse les appareils bloqués sur l’écran de récupération de BitLocker, un programme qui a d’ailleurs tendance à ralentir les SSD. Un casse-tête qui semble prendre de l’ampleur.

Un écran figé sur BitLocker

Pour ceux qui ont remarqué leur appareil figé sur l’écran de récupération BitLocker, Microsoft a reconnu que cette anomalie affecte principalement les versions Windows 11 23H2, 22H2, 21H2 et Windows 10 22H2, 21H2. La dernière version, Windows 11 24H2, échappe à ce dysfonctionnement, bien que le chiffrement de l’appareil soit activé par défaut.

Ce bug est lié à la fonctionnalité Device Encryption, qui, lorsqu’elle est activée, semble plus susceptible de déclencher ce problème. Heureusement, la solution pour retrouver l’accès à votre ordinateur est plus simple qu’elle n’y paraît.

La solution : récupération de la clé BitLocker

Pour débloquer votre appareil, il suffit de suivre quelques étapes pour obtenir votre clé de récupération BitLocker :

Depuis un autre appareil, connectez-vous au portail de récupération BitLocker à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe de compte Microsoft. Repérez votre appareil dans la liste et identifiez la chaîne de 48 chiffres sous la colonne Clé de Récupération. Entrez cette clé de récupération sur l’écran de votre appareil bloqué.

Cette méthode simple et rapide permet de contourner le problème sans difficulté majeure. Mais si l’accès à votre compte Microsoft est impossible, la situation se complique, car Microsoft indique que son équipe de support ne peut ni fournir ni recréer une clé de récupération perdue. La seule issue est alors de réinitialiser l’ordinateur via une option de récupération Windows, ce qui entraînera la perte des fichiers et données stockés.

D’autres problèmes signalés

Par ailleurs, cette mise à jour a également provoqué un problème moins courant mais tout aussi sérieux : une boucle d’écran bleu de la mort (BSoD). Bien que Microsoft n’ait pas encore établi de lien officiel entre ces deux problèmes, cette situation rappelle l’incident majeur de CrowdStrike qui a causé une panique mondiale liée à des BSoD.

Malgré ces désagréments, Microsoft continue de travailler à la résolution de ces problèmes, démontrant une fois de plus l’importance des mises à jour et des sauvegardes régulières pour sécuriser nos données.