Attention utilisateurs de Windows 10 : la fin du support approche, voici vos solutions

Vous souvenez-vous de la mise à jour Windows 10 de novembre 2021 (version 21H2) ? Celle qui promettait plus de performance et de stabilité ? Et bien, si vous l’utilisez encore, préparez-vous à un changement important. Microsoft vient encore de rappeler la fin du support technique pour cette version dans moins de 30 jours, le 11 juin 2024.

Windows 10 21H2 : que faire après la fin du support en juin ?

Cette date fatidique signifie l’arrêt des mises à jour de sécurité, cruciales pour repousser les virus, logiciels malveillants et autres menaces qui pullulent sur internet. Sans elles, votre ordinateur devient une cible facile pour les attaques et les piratages, exposant vos données personnelles et sensibles. Heureusement, plusieurs options s’offrent à vous pour assurer la sécurité de votre système.

Pour les particuliers, la solution la plus simple et pratique est de profiter de la mise à niveau automatique vers Windows 10 22H2, la version la plus récente. Si votre ordinateur n’est pas géré par un service informatique d’entreprise, Windows Update se chargera gracieusement du processus de mise à niveau en arrière-plan. Une fois la mise à niveau effectuée, vous bénéficierez à nouveau des sacro-saintes mises à jour de sécurité et pourrez naviguer sur internet l’esprit tranquille.

Microsoft tente également de séduire les utilisateurs de 21H2 vers son nouveau système d’exploitation, Windows 11. Si votre appareil est compatible, vous pouvez effectuer une mise à niveau gratuite vers ce nouvel environnement. Toutefois, Windows 11 n’a pas encore rencontré le succès escompté et, pensez à vérifier la compatibilité de vos programmes essentiels avant de franchir le pas. Si votre PC n’est pas compatible, voici comment outrepasser les obligations de Windows 11.

Pour les plus téméraires qui souhaiteraient rester sur la version 21H2 après le 11 juin, sachez que cela est techniquement possible. Cependant, c’est une option fortement déconseillée. Sans les mises à jour de sécurité régulières, votre ordinateur devient une cible facile pour les pirates informatiques et les logiciels malveillants. Vos données personnelles et professionnelles risquent alors d’être compromises.

Enfin, les professionnels disposant d’une licence adaptée ont une option supplémentaire : la version LTSC (Long Term Servicing Channel) 2021. Contrairement à la version classique 21H2, la LTSC bénéficie d’un support prolongé jusqu’en janvier 2027. Mais cette option est réservée aux éditions Enterprise et IoT Enterprise de Windows 10.