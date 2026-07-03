Windows 10 et 11 : un bug récurrent perturbe le démarrage, voici la solution

Plusieurs utilisateurs de Windows 10 et 11 constatent l’apparition d’une étrange fenêtre blanche au démarrage de leur PC. En attendant un éventuel correctif, il existe déjà une méthode pour en finir avec ce bug d’affichage récurrent qui serait lié à Google Chrome.

Les utilisateurs Windows ont malheureusement l’habitude des bugs à répétition qui surviennent sur l’OS. Ces derniers jours, plusieurs personnes signalent un dysfonctionnement graphique agaçant qui se produit au démarrage. Un rectangle blanc s’invite invariablement dans le coin supérieur gauche de l’écran, empêchant les usagers d’interagir avec ce qui se trouve derrière. Cette mystérieuse fenêtre vide finit par se fermer toute seule après quelques secondes.

“J’ai déjà essayé de désactiver toutes les applications qui se lancent automatiquement au démarrage, mais ça n’a rien changé et cette boîte blanche vide apparaît toujours à chaque démarrage et redémarrage du système”, pointe l’utilisateur NeveSs7 sur Reddit. D’autres usagers ont réagi à la publication pour expliquer qu’ils étaient aussi confrontés à cette fenêtre bloquante, cette dernière apparaissant aussi bien sur Windows 11 que sur Windows 10 qui vient de prolonger son support d’un an.

Comment corriger le bug de la fenêtre blanche au démarrage de Windows ?

Alors qu’un correctif de Microsoft est attendu, l’auteur du message initial explique avoir trouvé une solution de contournement :

Ouvrez le Planificateur de tâches.

Cliquez sur le dossier GoogleUserPEH dans la colonne de gauche.

dans la colonne de gauche. Cliquez sur RunPlatformExperienceHelperOnUnlock puis sur Désactiver.

L’apparition de ce rectangle blanc disgracieux serait lié au dossier GoogleUserPEH, associé à la tâche planifiée RunPlatformExperienceHelperOnUnlock. Il s’agit d’un composant en arrière-plan de Google Chrome qui se déclenche au déverrouillage de la session Windows pour gérer les interactions entre le navigateur et certains éléments externes, comme les extensions, les plugins ou les tâches de mise à jour.

A lire aussi > Windows 11 continue de peaufiner la barre des tâches avec cette amélioration attendue

Cette technique semble avoir fonctionné pour certains utilisateurs. Cela peut donc valoir le coup d’essayer. Si cette fenêtre blanche ne vous gêne pas outre-mesure, vous pouvez attendre l’arrivée d’un correctif officiel. À ce stade, l’ampleur du problème comme sa cause exacte ne sont pas encore clairement identifiées.