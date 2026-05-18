Windows 11 : la dernière mise à jour est buguée, Microsoft donne des solutions

Publiée dans le cadre du Patch Tuesday de mai, la mise à jour de sécurité KB5089549 fait des siennes, refusant de s’installer sur certains PC. Microsoft reconnaît le bug et distille quelques conseils aux utilisateurs touchés.

Les mises à jour de Windows 11 surgissent souvent avec leur lot de bugs. Rebelotte tout récemment avec la mise à jour de sécurité KB5089549 déployée dans le Patch Tuesday de mai. Celle-ci refuse de s’installer sur certains PC, déclenchant une erreur 0x800f0922 en raison d’un manque d’espace libre. Microsoft a reconnu le souci sur sa page de support officielle.

Windows 11 : pourquoi la mise à jour KB5089549 refuse de s’installer

“Après l’installation de la mise à jour KB5089549, certains appareils peuvent rencontrer un échec d’installation accompagné du code d’erreur 0x800f0922. Ce problème se produit sur les appareils qui disposent d’un espace libre limité sur la partition système EFI (ESP), notamment lorsqu’il reste 10 Mo ou moins disponibles”, confirme le géant de Redmond. Et de décrire les différentes étapes subies par les appareils affectés.

Dans un premier temps, le processus se déroule normalement. L’installation échoue lors de la phase de redémarrage, aux alentours de 35 à 36 % d’avancement. “Quelque chose ne s’est pas passé comme prévu. Annulation des modifications”, peut-on notamment lire avant que le code d’erreur 0x800f0922 surgisse.

Microsoft propose des solutions de contournement

Dans l’attente d’un correctif, il est possible de bricoler. Vous pouvez forcer l’installation de la mise à jour en modifiant un paramètre de Registre ESP. Par mesure de précaution, commencez tout d’abord par sauvegarder le Registre (Windows + R > tapez Regedit + Entrée > Exporter > sélectionnez “Tout” dans “Etendue de l’exportation > Enregistrer). Puis suivez cette procédure :

Ouvrez l’Invite de commandes en tant qu’administrateur.

en tant qu’administrateur. Exécutez la commande suivante : reg add “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Bfsvc /v EspPaddingPercent /t REG_DWORD /d 0 /f”

Redémarrez l’ordinateur.

Réessayez d’installer la mise à jour.

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Vous pouvez aussi bénéficier du “Known Issue Rollback”, un mécanisme intégré à Windows permettant à Microsoft d’annuler uniquement la partie défectueuse d’une mise à jour problématique. Sur les PC grand public, le correctif se propage automatiquement, nécessitant simplement un redémarrage pour prendre effet. En entreprise, les administrateurs doivent configurer une stratégie de groupe spécifique.