Bug sur Windows 11 : votre Gestionnaire des tâches ne se ferme pas ? Voici la solution

La dernière mise à jour de Microsoft empêche le gestionnaire de tâches de se fermer. Un problème gourmand en mémoire vive. Heureusement il existe une solution.

Le Gestionnaire des tâches bloqué après la mise à jour Windows 11

Plusieurs utilisateurs ont remarqué que le Gestionnaire des tâches refusait désormais de se fermer. L’application reste ouverte en permanence et peut donc ralentir l’ordinateur.

Le souci viendrait de la mise à jour KB5067036, proposée récemment par Microsoft. Celle-ci devait améliorer le fonctionnement de Windows 11, notamment corriger certains problèmes d’affichage dans le Gestionnaire des tâches. Au lieu de cela, elle semble en avoir créé un nouveau.

Ce bug touche une partie des utilisateurs, qui constatent que, lorsqu’ils essaient de fermer le Gestionnaire des tâches, celui-ci se rouvre automatiquement ou se duplique. Autrement dit, plusieurs fenêtres du même outil s’affichent à l’écran, sans possibilité de les fermer normalement.

Ce bug a un impact sur les performances de l’ordinateur

Chaque instance du Gestionnaire des tâches consomme environ 20 à 25 Mo de mémoire vive (RAM). Lorsque le bug se répète plusieurs fois, la consommation de ressources peut vite grimper. Selon des tests réalisés par le site Windows Latest, une centaine d’ouvertures peut mobiliser près de 2 Go de RAM. De quoi ralentir sérieusement le système, surtout sur les ordinateurs les moins puissants.

Même si le problème ne concerne pas tous les utilisateurs, il semble toucher environ 30 % des machines testées dans un environnement virtuel. Cela reste donc un bug assez répandu pour attirer l’attention de la communauté.

Une solution temporaire existe

En attendant une correction officielle de la part de Microsoft, il existe un moyen simple d’éviter le problème. Plutôt que de fermer le Gestionnaire des tâches en cliquant sur la croix rouge (« X ») en haut à droite, il suffit d’utiliser le bouton « Fin de tâche ». Cette méthode permet de quitter proprement le programme sans le relancer accidentellement.

Pour le moment, Microsoft n’a pas encore communiqué sur ce dysfonctionnement ni proposé de correctif. Comme c’est souvent le cas pour les problèmes mineurs, il devrait être corrigé dans une prochaine mise à jour.

Ce souci rappelle que les mises à jour facultatives de Windows ne sont pas toujours sans risque. Elles peuvent réparer certains bugs, mais en créer d’autres.

Pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux attendre quelques jours avant d’installer ces mises à jour, le temps que Microsoft corrige les éventuels problèmes.