Windows 11 : cette mise à jour empêche l’arrêt de votre PC, voici une solution temporaire

Alors qu’elles sont censées corriger les problèmes et les vulnérabilités, les mises à jour de Windows 11 peuvent également provoquer elles-mêmes des dysfonctionnements. Illustration avec le Patch Tuesday de janvier qui empêche certains ordinateurs de s’éteindre ou de se mettre en veille prolongée.

Être utilisateur de Windows 11 n’est pas de tout repos. Le système d’exploitation souffre de dysfonctionnements divers et variés qui, ironie du sort, sont souvent provoqués par des mises à jour correctives. Fraîchement déployé, le Patch Tuesday de janvier est notamment responsable d’un bug épineux empêchant certains PC de s’arrêter ou de se mettre en veille prolongée.

Dans le détail, les mises à jour ont été publiées sous les noms de KB5073455 (Windows 11 23H2) et KB5074109 (Windows 11 25H2 et 24H2). C’est bien la première citée, disponible exclusivement pour les éditions Entreprise et IoT de Windows 11, qui fait des siennes sur les machines ayant activé le Lancement sécurisé. “Certains PC équipés de Secure Launch ne peuvent plus s’éteindre ni se mettre en veille prolongée. L’appareil redémarre alors”, détaille Microsoft sur une page de support.

Comment forcer l’arrêt de votre PC Windows 11 malgré le bug de la mise à jour KB5073455 ?

En attendant un correctif digne de ce nom, Microsoft a suggéré une solution temporaire aux usagers victimes de ce désagrément. Celle-ci leur permettra enfin d’éteindre leur ordinateur :

Accédez à l’Invite de commandes via la barre de recherche.

Saisissez la commande :shutdown /s /t 0 puis appuyez sur Entrée.

De quoi forcer l’arrêt de votre ordinateur. “Microsoft publiera une solution à ce problème dans une prochaine mise à jour”, promet l’éditeur.

Malgré ce bug, l’installation du Patch Tuesday est cruciale pour la sécurité des utilisateurs. La mise à jour de janvier a en effet permis de boucher des failles liées à des composants sensible de l’OS (Windows TPM, Explorateur de fichiers, PowerShell, NTFS, Kerberos, noyau du système, Windows Shell, Windows Hello et Windows Installer).

Pour rappel, une campagne malveillante affiche actuellement un écran bleu trompeur sur des ordinateurs sous Windows. Ne vous faites pas avoir !