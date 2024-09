Windows 10 : la pub continue d’envahir le menu Démarrer avec ce nouveau bouton

On pensait Windows 10 mort et enterré côté fonctionnalités, voilà pourtant que Microsoft teste un nouveau bouton dans le menu Démarrer. Mais bien évidemment, ce n’est pas de la bienfaisance : ce raccourci cache en réalité de la publicité.

Crédit : Microsoft

On pensait Windows 10 oublié depuis l’annonce de la fin du support, prévue pour octobre 2025. Microsoft s’était simplement engagé à publier des correctifs de sécurité gratuits pour l’OS d’ici là. Les fonctionnalités devaient alors être réservées à son dernier-né, Windows 11. Mais la migration est lente et Windows 10 reste encore aujourd’hui le système d’exploitation pour PC le plus utilisé dans le monde.

Forcément, la firme de Redmond ne peut pas ignorer cette masse d’utilisateurs, surtout quand il s’agit de se faire de l’argent sur leur dos. On pouvait s’y attendre : Microsoft a implémenté de la publicité dans Windows 10, via le menu Démarrer. Le média Windows Latest rapporte maintenant qu’un autre changement arrive pour ce même menu.

Un nouveau bouton apparaît dans le menu Démarrer de Windows 10

Cette fois-ci, c’est une amélioration plutôt utile. Microsoft teste actuellement une nouvelle icône dans la barre latérale du menu Démarrer. Il s’agit là d’un raccourci vers le gestionnaire de comptes Microsoft. Un changement similaire à celui que les utilisateurs de Windows 11 ont remarqué il y a quelques temps. Le bouton peut apparaître soit en bas, juste au dessus du bouton marche / arrêt, ou tout en haut du menu, bien en évidence.

En cliquant sur cette nouvelle icône, il est possible de basculer entre les différents comptes Microsoft 365, les comptes Windows en local ou au compte OneDrive, le service de stockage cloud de Microsoft. Ce bouton donne également un accès immédiat à des options telles que “Modifier les paramètres du compte”, “Verrouiller” ou encore “Se déconnecter”.

À lire > Migration de Windows 10 vers 11 : ce pop-up vous harcèle après la MAJ ? Voici la solution

Microsoft continue de faire de la pub pour ses produits dans Windows

C’est utile, mais bien sûr Microsoft implémente ce changement encore une fois à des fins mercantiles. Ceux qui préfèrent utiliser des solutions de bureautique gratuites n’auront que faire de Microsoft 365. Windows Latest note qu’il n’existe aucun moyen de désactiver ce gestionnaire de comptes dans le menu Démarrer, ni de désactiver la publicité pour les abonnements payants à Microsoft 365 qui s’y cache. Microsoft veut ainsi mettre en avant ses différents produits et services à un endroit bien visible de son système d’exploitation le plus populaire.