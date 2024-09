Windows 11 n’arrive toujours pas à battre son prédécesseur, Microsoft dans la tourmente ?

Windows 11 progresse un peu plus au moins d’août 2024. Malheureusement, cela ne suffit pas pour imposer la dernière version du système d’exploitation de Microsoft. Windows 10 reste en tête.

© Envato, Microsoft

Windows 11 atteint 31,63 % de part de marché en août 2024, en hausse de 8,46 points sur un an

Windows 10 reste dominant avec 64,14 % de part de marché malgré un recul de 7,8 points en un an

La fin du support de Windows 10 en octobre 2025 pourrait laisser une version non supportée comme système le plus utilisé

Windows 11 a toujours du mal à convaincre face à son prédécesseur, plus populaire. Malgré le forcing quelque peu exagéré de Microsoft, le système d’exploitation s’empêtre dans la polémique entre les caractéristiques requises ou les fonctionnalités polémiques comme Recall. Et les dernières données de Statcounter montrent que l’OS reste toujours derrière Windows 10.

À lire > Windows 11 partage toutes ses informations : notre résumé complet

Windows 11 atteint un nouveau record en août 2024

Toutefois, le système d’exploitation progresse au mois d’août : Windows 11 atteint un nouveau record de 31,63 % de part de marché, soit une augmentation de 0,8 point par rapport au mois précédent. Sur une année, la progression est encore plus marquée avec une hausse de 8,46 points, passant de 23,17 % en août 2023 à son niveau actuel.

© Statcounter

Malgré cette croissance, Windows 10 reste le leader incontesté avec 64,14 % de part de marché, bien qu’en recul de 0,85 point sur le mois et de 7,8 points sur l’année. Pour rappel, c’est en octobre 2025 que le système d’exploitation tire sa révérence. Il sera possible de bénéficier de mises à jour de sécurité pendant trois ans maximum avec un prix en hausse d’une année à l’autre.

Mais il n’y a pas que Windows 11 et 10 puisque d’autres versions du système d’exploitation se font une place comme le montre le classement ci-dessous :

Windows 10 : 64,14 % (- 0,85 point)

Windows 11 : 31,63 % (+ 0,80 point)

Windows 7 : 3,05 % (+ 0,10 point)

Windows 8.1 : 0,41 % (- 0,01 point)

Windows XP : 0,4 % (+ 0,02 point)

Microsoft mise sur les PC Copilot+ pour installer durablement le système d’exploitation Windows 11 malgré sa lente progression. Si Windows 10 reste le plus populaire, la firme de Redmond pousse de plus en plus cette version vers la sortie. Il se murmure même que Windows 12 a été retardé pour continuer à miser sur l’actuel OS.