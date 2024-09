Migration de Windows 10 à 11 : vous êtes harcelé par ce pop-up après la mise à jour ? Voici la solution

Crédit : Envato

Ça y est, le dernier système d’exploitation de Microsoft commence enfin à gagner du terrain. Si Windows 10 reste toujours le système d’exploitation le plus utilisé dans le monde, Windows 11 est désormais adopté en majorité chez les joueurs PC, comme le révèle la dernière enquête sur le matériel de Steam.

Ainsi, de plus en plus de gens font la migration et forcément,elle n’est pas sans encombre. De nombreux utilisateurs signalent qu’après avoir effectué la mise à niveau, une fenêtre contextuelle agaçante s’affiche à chaque fois qu’ils allument leur PC. Ce pop-up affiche « Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime – 14.32.31326 unavailable ».

Il semblerait que le coupable soit le processus de migration entre Windows 10 et 11, un peu trop léger. Puisqu’il n’efface que peu de fichiers, la suppression incomplète des anciens composants Visual C++ 2022 pourrait être à l’origine de ce bug. Voici comment s’en débarrasser.

Comment remédier au bug de la migration de Windows 11 ?

Il est possible qu’une analyse SFC suffise pour pour corriger le bug Visual C++ 2022 après la migration vers Windows 11. Pour l’effectuer, ouvrez l’Invite de commande en tapant “cmd” dans la barre de recherche de Windows. Ouvrez-la avec les droits d’administrateur et tapez la commande suivante sans les guillemets : “sfc /scannow“

Capture d’écran Tom’s Guide

Appuyez ensuite sur entrée et laissez l’analyse se faire. Une fois effectuée, la console affichera peut-être “la Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.” Redémarrez alors votre PC pour vérifier si le bug est bien résolu.

Une autre solution peut consister à nettoyer les “Microsoft Visual C++ Redistributables” installés. Rendez-vous dans les Paramètres, puis dans Applications > Applications installées. Là, tapez dans la barre de recherche “C++” et vous devriez voir apparaître une liste comme ci-dessous. Vous pouvez maintenant procéder à désinstaller ces entrées, en privilégiant d’abord les versions de 2022 ou antérieures, puis redémarrez votre PC.

Capture d’écran Tom’s Guide

Enfin, la mère de toutes les solutions : une installation propre de Windows. C’est légèrement rébarbatif, mais le processus est de nos jours beaucoup plus simple qu’il y a encore quelques années. Sur une machine équipée d’un SSD et d’un CPU relativement récent, le processus ne devrait prendre qu’une quinzaine de minutes. Si vous n’êtes pas sûr de savoir comment faire, voici notre tutoriel pour effectuer une nouvelle installation de Windows 11.