Windows 10 : les publicités pour Windows 11 s’affichent désormais en plein écran, Microsoft ne vous lâchera pas

Microsoft ne fait plus de mystère : Windows 10 approche de sa fin de vie officielle. Pour inciter les utilisateurs à passer à Windows 11, la firme déploie des notifications en plein écran sur les PC, qu’ils soient compatibles ou non avec le nouvel OS.

Windows 11 : Microsoft met le paquet pour convaincre les utilisateurs de migrer

C’est une réalité : Windows 10, sorti en 2015, est en passe de devenir un système d’exploitation du passé. Alors qu’il domine encore largement le marché avec près de 70 % de parts de marché, Microsoft a fixé la date de fin de support au 14 octobre 2025. Pour préparer cette transition, la société multiplie les efforts pour convaincre les utilisateurs de migrer vers Windows 11, lancé en 2021.

Dernier recours en date : des notifications en plein écran qui s’affichent sur les ordinateurs, quel que soit leur matériel. Sur les PC non compatibles avec Windows 11, le message est clair. « Votre PC ne recevra pas de mises à jour et n’est pas éligible à la mise à niveau ». Microsoft propose alors d’en savoir plus sur la fin de support et de se faire rappeler plus tard.

Pour les machines compatibles, le ton est différent. Le message incite directement à la mise à niveau avant la fin du support de Windows 10, en octobre 2025. Microsoft met en avant les risques de sécurité liés à l’utilisation d’un système d’exploitation non mis à jour et propose même de planifier ou d’effectuer la mise à niveau immédiatement.

Si vous refusez la mise à niveau, Microsoft ne vous lâchera pas facilement : quatre bannières supplémentaires tenteront de vous convaincre, avant que la notification ne réapparaisse quelques semaines plus tard.

Il reste donc moins de 16 mois aux utilisateurs de Windows 10 pour faire leur choix : passer à Windows 11, continuer à utiliser Windows 10 sans mises à jour de sécurité ou opter pour les mises à jour de sécurité payantes (dont le prix n’a pas encore été dévoilé pour les particuliers).