Windows 10 récupère enfin cette fonction de Windows 11 qui va embellir votre PC

Malgré l’insistance de Microsoft et la fin imminente du support, Windows 10 reste encore majoritairement utilisé. Le système d’exploitation a même le privilège de récupérer certaines fonctionnalités phares de son petit frère. Dans la dernière version préliminaire de l’OS, une option appréciée de Windows 11 fait notamment son apparition sur le bureau de Windows 10 : Windows à la une (Desktop Spotlight en anglais).

Pour rappel, celle-ci affiche de jolies photos en guise de fonds d’écran, vous permettant notamment d’admirer des paysages et des cultures du monde entier. Microsoft pioche les images sur Bing et se charge de les configurer pour votre bureau. Plus besoin de vous creuser la tête pour trouver un nouveau fond d’écran, l’éditeur vous mâche le travail.

Sur Windows 10, la fonctionnalité Windows à la une existait déjà mais uniquement pour l’écran de verrouillage. Une différence de traitement qui s’apprête enfin à disparaître. Il est en effet possible d’activer Desktop Spotlight dans la build KB5034843 de Windows 10. Elle devrait donc arriver en version stable prochainement. Pour configurer l’option :

Ouvrez les paramètres , section Personnalisation .

, section . Dans la rubrique Arrière-plan, choisissez l’option Windows à la une.

Si vous appréciez tout particulièrement un fond d’écran, sachez qu’il est possible d’obtenir facilement des informations à son sujet. Pour ce faire, il vous suffit de faire un clic droit sur le raccourci “En savoir plus sur cette image” qui se niche en haut à droite (voir ci-dessous).

J’ai ainsi pu apprendre de cette manière que mon fond d’écran montrait une forêt de bambous située dans le district d’Arashiyama au Japon. Il est également possible de double-cliquer sur le raccourci pour accéder à la fiche de l’image directement dans Bing.

Tout récemment, Windows 10 s’est également agrémenté d’un nouveau widget météo destiné à l’écran de verrouillage. Sur le modèle du widget de Windows 11, celui-ci affiche des prévisions dynamiques et interactives. Sur une note moins positive, de nombreux utilisateurs de Windows 10 ont signalé récemment qu’ils n’arrivaient plus à ouvrir certaines applications. Il est possible que les mises à jour des logiciels ne soient pas supportées par leurs vieux processeurs.