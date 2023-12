Voici les fonctionnalités de Windows 10 et 11 devenues obsolètes en 2023

© Microsoft

Tout au long de l’année, Windows 10 et 11 ont considérablement évolué, alors que Microsoft prépare l’arrivée de son nouvel OS, Windows 12. Évidemment, l’événement majeur de 2023 date de seulement quelques semaines. Il s’agit du lancement de Copilot sur Windows 11.

L’assistant basé sur l’IA offre de nombreuses fonctionnalités inédites, comme la possibilité de générer du texte et des images. Cependant, les utilisateurs des OS de Microsoft ont aussi vu plusieurs options devenir obsolètes cette année, comme le montre notre liste.

Toutes les fonctionnalités de Windows 10 et 11 devenues obsolètes en 2023

Les utilisateurs de Windows 10 et 11 ont vu plusieurs fonctionnalités devenir obsolètes cette année. Cela ne signifie pas qu’elles disparaissent totalement, mais simplement qu’elles ne recevront plus de nouvelles mises à jour. Généralement, les fonctionnalités obsolètes finissent tout de même par quitter définitivement le système d’exploitation.

Rappelons qu’en novembre dernier, Microsoft s’est notamment séparé de l’Enregistreur d’actions. Depuis ce même mois, les applications historiques Cartes et Films et TV ne sont également plus disponibles par défaut sur Windows 11. Voici la liste des fonctionnalités de Windows 10 et 11 devenues obsolètes en 2023.

Universal Windows Platform (UWP) Apps for ARM32 – janvier 2023

Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) – janvier 2023

TLS 1.0 et 1.1 – août 2023

AllJoyn – août 2023

WordPad – septembre 2023

Cortana pour Windows – octobre 2023

VBScript – octobre 2023

Timeline pour Microsoft Entra accounts – octobre 2023

Remote Mailslots – novembre 2023

WebDAV – novembre 2023

Computer Browser – novembre 2023

Tips App – novembre 2023

Steps Recorder (psr.exe) – novembre 2023

Microsoft Defender Application Guard pour Office – novembre 2023

Windows Speech Recognition – décembre 2023

Legacy console mode – décembre 2023

Microsoft Defender Application Guard pour Edge – décembre 2023

Windows Mixed Reality – décembre 2023

Bien sûr, la fin de parcours de Cortana sur Windows 10 et 11 reste la disparition la plus importante de cette liste. L’assistante historique de Microsoft tirée de la licence de jeu vidéo Halo a laissé sa place à Copilot.

L’arrêt du support de WordPad en septembre fait aussi partie des événements marquants de 2023. Le logiciel de traitement de texte phare ne reçoit plus de mise à jour depuis le mois de septembre et sera supprimé dans une prochaine version de l’OS.