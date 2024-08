Windows 11 : cette méthode pour l’installer sur n’importe quel PC ne fonctionne plus

© Envato, Microsoft

Faites-vous partie des irréductibles utilisateurs de Windows 10 ou bien avez-vous passé le cap de migrer vers Windows 11 ? Si vous êtes dans ce dernier cas, les nombreux messages pop-ups affichés par Microsoft pour vous pousser vers son nouvel OS ont pu vous convaincre.

Pour installer Windows 11, vous pouvez utiliser le chemin recommandé ou contourner les restrictions imposées par Microsoft. Problème, l’utilitaire autorisant justement à installer l’OS sur n’importe quel PC ne fonctionne plus.

Dites adieu à cette méthode pour installer Windows 11 sur n’importe quel PC

La dernière version Canary de Windows 11 (bêta 27686) bloque l’installation de l’OS sur les PC non dotés d’une TPM 2.0. Jusqu’à maintenant, les utilisateurs pouvaient contourner les restrictions imposées par Microsoft et installer Windows 11 même sans ce module de sécurité. Il suffisait d’ouvrir la fenêtre Windows Server Setup et d’entrer la ligne de commande « setup.exe/product server ». Désormais, un message d’erreur apparaît lors de la manœuvre.

La version stable du système d’exploitation n’est pour le moment pas concernée, mais la restriction va bientôt s’appliquer à tous les PC non compatibles. Il faudra donc utiliser un autre moyen d’installer Windows 11 sur un appareil autre que par la méthode recommandée de Microsoft.

Rappelons que depuis plusieurs semaines, l’astuce pour installer Windows 11 sans compte Microsoft ne fonctionne plus non plus. Pourquoi la firme de Redmond serre la vis à ce point ? Difficile à dire. La sécurité des utilisateurs est peut-être en cause.

À lire : Windows 12 : que faut-il attendre du prochain système d’exploitation de Microsoft ?

Il ne s’agit probablement pas d’une volonté de pousser les consommateurs de Windows 10 vers Windows 11, puisque ces nouvelles restrictions seraient contre-productives. Sur son site officiel, Microsoft propose d’autres méthodes d’installation : utiliser l’Assistant Installation pour la mise à niveau, créer un support d’installation Windows 11 ou procéder par une installation d’images.