Windows XP : cette vidéo vous montre pourquoi il vaut mieux s’en tenir à Windows 11 ou 10

Les critiques sont nombreuses à l’égard de Windows en 2024, notamment à cause de l’invasion de la pub sur l’OS de Microsoft. Mais sur les anciennes versions comme Windows XP, c’est une menace bien pire qui pèse, comme le montre une vidéo : les malwares.

DR

Cette semaine, Microsoft publiait la mise à jour du Patch Tuesday de mai pour Windows 11 et 10. Le principal apport de ce patch ? Davantage de sécurité. Outre quelques fonctionnalités supplémentaires comme une icône des widgets améliorée, KB5037771 vient surtout corriger pas moins de 40 vulnérabilités dans Windows.

C’est le grand cheval de bataille de Microsoft ces dernières années, notamment pour justifier des décisions décevantes pour certains. Ainsi la présentation de Windows 11 avait surpris, en imposant les puces TPM 2.0, vitale pour la sécurité des utilisateurs selon Redmond. Au passage, la firme a laissé de nombreuses machines sur le carreau, d’autant plus que les exigences matérielles de Windows 11 se sont encore renforcées depuis.

Mais il se pourrait que Microsoft ait raison. Du moins, sur la nécessité de rester sur des versions encore patchées officiellement. Dans une vidéo, un youtubeur illustre à quel point les dangers guettent les anciennes versions de Windows comme XP.

Windows XP sans antivirus : la promesse d’une catastrophe

Dans cette vidéo, Eric Parker montre comment Windows XP se comporte en 2024, 10 ans après sa dernière mise à jour officielle. Attention : le vidéaste désactive au préalable le pare-feu de Windows et lance le système d’exploitation (dénué de Microsoft Defender) sans antivirus. Puis il connecte le PC à internet : cette situation de départ est donc loin d’être en faveur de cette pauvre machine sous Windows XP.

Le résultat est toutefois très intéressant et nul doute que même avec le pare-feu activé, la situation aurait rapidement dégénéré. En quelques minutes, une activité suspecte est détectée. Encore deux heures plus tard et la machine est envahie de malwares qui s’emparent du système.

Parmi les logiciels malveillants, certains se faisait passer pour légitimes. Comiquement, l’un d’entre eux indique être l’œuvre de “Microsoft compilation“, alors que le véritable nom de la firme dans ses programmes est “Microsoft Corporation“. En outre, pour tromper ses victimes, le malware se nomme svchost.exe, du nom d’un processus système vital à Windows.

Après quelques heures, Eric Parker installe l’antivirus Malwarebytes et analyse ce PC sous Windows XP. Il y découvre huit fichiers malveillants, alors qu’il n’a fait que laisser tourner la machine sans rien faire. Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, la plupart sont des chevaux de Troie, des logiciels publicitaires et des virus. Alors si l’idée vous trottait dans la tête de retourner à Windows XP, mieux vaut en rester à Windows 10 ou 11.

Capture d’écran YouTube