Windows 11 : cette version minimaliste ne pèse que 100 Mo et elle marche !

Microsoft avec Windows 11 n’a pas réussi son coup, l’OS étant à la fois trop exigeant et trop lourd. Le systeme suscite, néanmoins l’attention et un développeur à réussi une prouesse technique étonnante : réduire la taille de Windows 11 à seulement 100 Mo.

©Microsoft

Windows 11 n’a pas autant de succès que son grand frère Windows 10. Le dernier système d’exploitation de Microsoft est beaucoup moins utilisé et ne représente que 23 % du parc de PC utilisant l’OS.

Ce manque d’engouement pour Windows 11 peut s’expliquer pour différentes raisons. Pour commencer, l’OS est bien plus exigeant que la version 10 et demande une machine plus performante que tout le monde n’a pas la chance d’avoir.

De plus, le système d’exploitation manque d’ergonomie, les applications superflues étant légion. Si Microsoft permet de désinstaller certains “bloatware” natifs et a récemment retiré les apps Cartes et Films et TV par défaut, des fonctionnalités comme l’app back-up ne peuvent toujours pas être désinstallées.

Cette accumulation d’applications et de fonctionnalités a pour effet d’augmenter significativement la taille de l’OS. Actuellement, Windows 11 prend tout de même 64 Go minimum sur les périphériques de stockage.

Une version 100 Mo de Windows 11 qui ne contient que du texte

Heureusement, des solutions non-officielles existent pour réduire le poids de l’OS, à l’image de Tiny 11, un mod ne faisant que 8,83 Go. NTDEV, le développeur de cette version de l’OS, a voulu aller encore plus loin.

Le développeur a récemment réussi l’exploit de créer une version de Windows 11 ne faisant que 100 Mo. Un tour de force rendu possible en supprimant l’intégralité des éléments graphiques ainsi que les applications de l’OS. Cette version 100 Mo de Windows 11 est donc entièrement textuelle.

©NTDEV

Celle-ci prend la forme d’un programme appelé mininit.exe utilisé depuis Windows 10 et utilisant un mode MS-DOS. La version minimaliste de l’OS ne comporte que quatre dossiers ainsi qu’une invite de commande. Cependant, le développeur précise que l’OS reste capable de se connecter à Internet et d’exécuter certains programmes.

Faire tenir Windows 11 sur 100 Mo est une prouesse technique

Loin d’être pratique, Windows 11 version texte ne se résume qu’à une prouesse technique de NTDEV et ne devrait pas être disponible au grand public. En effet, il précise qu’il ne s’agit là que d’un projet réalisé pour son amusement personnel.

NTDEV a simplement souhaité voir à quel point il pouvait rendre Windows 11 petit et de combien de fonctionnalités il pouvait l’amputer sans le rendre inutilisable. En revanche, l’utilisation de Windows 11 version 100 Mo pourrait endommager le système et entraîner des pertes de données.

Quoi qu’il en soit, cela reste très impressionnant et prouve qu’avec un peu d’effort, Microsoft pourrait réduire significativement la taille de Windows 11. En espérant que le géant de Redmond apprenne de ses erreurs et que la prochaine itération de son OS, Windows 12, soit moins volumineuse et exigeante à sa sortie.