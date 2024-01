Windows 11 corrige de gros bugs, installez rapidement cette mise à jour

Windows 11 déploie sa mise à jour KB5034204 et Microsoft corrige plusieurs problèmes rapportés par les utilisateurs. Notamment des soucis au niveau du son ou encore des appels vidéo.

© Envato

TL;DR Microsoft déploie la mise à jour KB5034204 pour Windows 11

Plusieurs bugs sont corrigés par cette update, notamment au niveau du son ou des appels vidéo

Windows 11 renforce sa proposition au fil des mises à jour. Alors que la version 24H2 annonce une possible date de sortie, les utilisateurs reçoivent 22H2 et 23H3 qui corrigent de nombreux problèmes. Car oui, le système d’exploitation est loin d’être infaillible et il existe encore des bugs. Voici les soucis que cette update efface.

À lire > Ce qu’il faut retenir à propos des fonctionnalités de Windows 11

Quels sont les correctifs apportés par la mise à jour KB5034204 ?

La mise à jour KB5034204 est désormais disponible et amène de nombreux correctifs. Parmi les erreurs effacées par l’update, on trouve des problèmes de son qui avaient été signalés par plusieurs utilisateurs. Voici la liste de tous les correctifs apportés à Windows 11.

Résolution d’un problème qui empêche la recherche dans le menu Démarrer à cause d’un interblocage

La fiabilité des appels vidéo posait problème, la mise à jour corrige cet élément

La mise à jour corrige un bug qui empêchait la machine de répondre suite à l’installation d’une application de prise en charge de l’impression

Le processus de résolution des problèmes fonctionne de nouveau car précédemment, l’application Obtenir de l’aide posait problème

Explorateur de fichiers Gallery fonctionne de nouveau et permet de fermer l’info-bulle qui restait bloquée

Les écouteurs Bluetooth Low Energy (LE) diffusent à nouveau du son lorsque vous écoutez de la musique

Les appels téléphoniques Bluetooth marchent de nouveau

Ces correctifs rendent l’expérience utilisateur plus agréable sous Windows 11. Microsoft ne cesse les ajustements pour son système d’exploitation qui prépare le futur de l’IA en intégrant Copilot. L’écosystème pose les bases de Windows 12.

La mise à jour KB5034204 peut être installée de différentes manières que ce soit automatiquement ou manuellement. Si vous voulez le faire vous-même, voici la méthode la plus pratique et facile.

Allez dans les Paramètres

Accédez à Mise à jour de sécurité puis Windows Update

Rendez-vous dans la partie Mises à jour facultative disponibles

Ensuite, cliquez sur le lien pour télécharger et installer la mise à jour KB5034204

Une fois installée, la mise à jour corrige donc les problèmes listés plus haut. Preuve que Microsoft écoute attentivement le retour de ses utilisateurs à propos des bugs de Windows 11.