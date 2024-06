Windows 7 et 8 : une mise à jour vitale pour votre carte graphique NVIDIA est disponible, installez la rapidement

Croyez-le ou non, mais NVIDIA vient de publier une mise à jour pour les usagers de Windows 7 et de Windows 8. Nombre de cartes graphiques sont concernées et il vaut mieux l’installer, puisqu’elle contient de nombreuses choses, en plus d’inclure pléthore de correctifs.

Bonne nouvelle pour les retardataires. Alors que Microsoft et de nombreux développeurs ont abandonné les vénérables Windows 7 et 8.1, Nvidia continue d’assurer un minimum de service. Un nouveau pilote graphique, le 475.06, vient d’être publié et il s’adresse spécifiquement à vous.

Que contient le patch NVIDIA pour Windows 7 et 8 ?

Autant vous le dire tout de suite, le pilote 475.06 est avant tout un remède de sécurité. Microsoft n’acceptant plus les certifications WHQL pour ces vieux systèmes, le pilote est dit non-WHQL, ce qui signifie qu’il n’a pas subi les tests de compatibilité habituels.

Pourquoi Nvidia s’embête-t-il alors ? Parce que de nombreux usagers — on parle de millions à l’échelle mondiale encore en 2024 — utilisent toujours ces systèmes d’exploitation. Avec respectivement 2,86 % et 0,38 % de parts de marché globales selon Statcounter, Windows 7 et 8 peuvent sembler anecdotiques et pourtant, rapporté aux 1,5 milliard de PC sous Windows dans le monde, cela représente encore un nombre important d’utilisateurs.

Microsoft ayant récemment fermé la porte de la mise à niveau gratuite vers Windows 10, la situation est bloquée pour certains. Nvidia assure donc un service minimum de sécurité jusqu’en septembre 2024.

En clair : après cette date, votre carte graphique Nvidia sous Windows 7 ou 8.1 ne bénéficiera plus de correctifs de sécurité. Les pirates informatiques auront alors beau jeu d’exploiter des failles non corrigées, mettant potentiellement en danger vos données et votre vie privée.

Maintenant, que contient ce pilote 475.06 ? Beaucoup de correctifs bien sûr, mais on retrouve surtout le support ajouté pour CUDA 11.4, et une mise à jour de la résolution de mise à l’échelle dans l’amélioration d’image NVIDIA (NVIDIA Image Sharpening). Elle marque la fin du support pour NvIFR OpenGL et d’autres fonctionnalités liées à la capture vidéo. Des limitations sont notées avec OpenCL 3.0 et l’utilisation de la mémoire virtuelle partagée, impactant particulièrement les utilisateurs de plateformes 64 bits.

Vous pourrez retrouver toutes les nouveautés ici.