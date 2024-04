Windows 11 dit adieu aux processeurs trop anciens avec la version 24H2, c’est officiel

© Envato

Microsoft se prépare à une mise à jour majeure de Windows 11, la version 24H2, et celle-ci pourrait poser problème à certains utilisateurs disposant de configurations très anciennes. En effet, il semblerait que Microsoft souhaite imposer des exigences matérielles plus strictes pour son système d’exploitation.

Windows 11 24H2 pourrait ne pas fonctionner sur les processeurs très anciens

Récemment, des contournements permettant d’installer Windows 11 sur des machines non officiellement compatibles ont été découverts. Ces contournements ciblaient notamment les processeurs très anciens, comme les Intel Core 2 Duo ou les AMD Athlon sortis au début des années 2000. Cependant, il semble que ces techniques ne fonctionneront plus avec la version 24H2.

Microsoft a toujours assuré qu’il ne s’agissait pas d’un blocage intentionnel sur des logiciels comme le Terminal pour ces processeurs obsolètes. En revanche, les récents développements concernant Windows 11 24H2 indiquent clairement une volonté de restreindre la compatibilité.

Pour comprendre la situation, revenons quelques mois en arrière. En février, les versions Insider de Windows 11 24H2 ont commencé à bloquer les contournements utilisés pour installer le système sur des processeurs très anciens. Les méthodes habituelles ne fonctionnaient plus sur ces configurations.

Peu de temps après, Microsoft a ajouté un message d’erreur explicite : « Le processeur de ce PC ne prend pas en charge une fonctionnalité critique (PopCnt) ». PopCnt, qui signifie population count (comptage de population), est une instruction permettant de compter le nombre de bits à 1 dans un nombre binaire.

La version 26080 va encore plus loin puisqu’elle empêche désormais le démarrage de Windows 11 sur les processeurs ne disposant pas de l’instruction SSE4.2. Cette décision était prévisible car une version précédente (26063) avait discrètement ajouté SSE4.2 à la liste des exigences de compatibilité. Il semble donc que Microsoft teste actuellement cette limitation dans ses dernières versions d’aperçu de Windows 11.

Conséquences pour les utilisateurs

Si vous utilisez un ordinateur équipé d’un processeur très ancien, vous ne pourrez probablement pas passer à Windows 11 24H2. Il est important de vérifier la compatibilité de votre processeur avant de tenter une mise à niveau. Vous pouvez trouver cette information sur le site web de Microsoft ou en utilisant des outils de diagnostic système.

Pourquoi Microsoft fait-il cela ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision de Microsoft. Les processeurs plus récents sont généralement plus performants et plus sûrs. Ils prennent en charge des instructions et des fonctionnalités matérielles plus récentes qui permettent à Windows 11 de fonctionner de manière optimale. Puis, en limitant la compatibilité, Microsoft peut simplifier le développement et la maintenance du système d’exploitation.

Que faire si votre ordinateur n’est pas compatible ?

Si votre ordinateur ne répond pas aux exigences de Windows 11 24H2, vous avez plusieurs options. Vous pouvez continuer à utiliser Windows 10 tant que Microsoft continue de le prendre en charge (jusqu’en octobre 2025). Vous pouvez également envisager une mise à niveau matérielle si votre budget le permet.