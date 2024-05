Windows 11 dit adieu à trois applications historiques dans la version 24H2

Crédit : Envato

Windows 11 24H2, est disponible en bêta. Visiblement, la firme de Redmond ne veut pas abandonner Windows 11 malgré le peu d’entrain des utilisateurs à l’adopter : cette version de l’OS était jusqu’ici connue sous le nom de Windows 12. Finalement il semblerait qu’elle soit la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation sorti en 2021.

Cette prochaine version comprendra de nombreuses fonctionnalités, notamment une nouvelle mouture du PC Manager tant controversé. Mais il n’y aura pas de la place pour tout le monde. PCWorld rapporte que 24H2 verra également la suppression de trois applications historiques de Windows :

WordPad

Cortana

Tips

WordPad, Cortana et Tips font leurs adieux dans Windows 11 24H2

Cortana, vendue comme une révolution de Windows en son temps, fait ses adieux en tant qu’application indépendante. L’assistante restera néanmoins présentes dans d’autres logiciels phares de Microsoft comme Teams ou Outlook.

Forcément, l’intelligence artificielle (IA) Copilot est passé par là, rendant Cortana tout à fait obsolète. Au passage, l’IA en profite pour obtenir une application autonome en plein écran. Le chatbot ne sera donc plus seulement intégré à d’autres applications, mais constituera un logiciel indépendant. Voici comment les français pourront en profiter, dans le respect du RGPD bien sûr !

Concernant Tips, l’application continuera d’être mise à jour avec des informations sur les nouvelles fonctionnalités de Windows jusqu’à ce que Microsoft la supprime. On ignore la date exacte à laquelle ces logiciels disparaîtrons, mais c’est bien au programme de 24H2 selon PC World.

À lire > Windows 11 : la fonction “Recall” des PC Copilot+ provoque un tollé

La plus grande déception, c’est surtout la suppression de WordPad, présent sur l’OS depuis Windows 95. Entre ce dernier et le Bloc-notes, Microsoft a fait son choix. Quand le Bloc-notes de Windows 11 obtient des fonctions incontournables, WordPad ne recevra plus de mises à jour et sera supprimé avec la sortie publique de 24H2. Microsoft préférerait que vous utilisiez Word… mais surtout pas Google Docs !

Outre ces suppressions de logiciels stock, la prochaine grande mise à jour de Windows apportera également des exigences matérielles encore plus strictes. De toutes façons, les ordinateurs les plus anciens sont toujours pour la plupart sur l’indéboulonnable Windows 10, ou commencent leur grande migration vers Linux. Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles néanmoins : 24H2 apportera la prise en charge du Wi-Fi 7 !