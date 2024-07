Windows 11 en passe de devenir l’OS le plus populaire chez les joueurs PC, c’est pas trop tôt

Peut-être que l’annonce de la fin du support de Windows 10 a-t-elle eu un impact : les joueurs PC sont de plus en plus nombreux à adopter à Windows 11. Le dernier-né de Microsoft montre une belle hausse dans la dernière enquête sur le matériel Steam.

Globalement, l’adoption de Windows 11 reste berne. Pas plus tard qu’hier, on apprenait que le dernier système d’exploitation de Microsoft pour PC s’approchait enfin de la barre des 30 % d’utilisateurs. L’OS reste toutefois bien en deça de son aîné, l’indéboulonnable Windows 10. Mais ces résultats au global rapportés par Statista ne sont pas exactement les mêmes que ceux de Steam.

La magasin en ligne de jeux vidéo est une bonne source d’information sur le matériel usité par les joueurs PC. Chaque mois, la plateforme de Valve mène l’enquête auprès de ses utilisateurs en scannant leur machine, avec leur consentement bien sûr. Ses chiffres montrent que les joueurs sont de plus nombreux à utiliser Windows 11, qui est en passe de dépasser Windows 10. C’est pas trop tôt.

Windows 11 va-t-il enfin réussir à dépasser son prédécesseur ?

La dernière enquête sur le matériel et les logiciels Steam indique que Windows 11 est sur le point d’y devenir le système d’exploitation le plus populaire. En juin 2024, la part de marché de l’OS a augmenté de 0,55 point. Il se situe désormais à 46,63 %. C’est à moins de 3 % de Windows 10, toujours plébiscité malgré son grand âge.

Ce dernier a perdu 0,93 point et ne détient “plus que” 49,42 % de parts de marché sur Steam. D’autres versions de Windows plus anciennes encore montrent une vitalité toute relative. En effet, Windows 7 64 bits détient encore 0,4 % de parts et Windows 8.1 0,08 %.

Dans l’ensemble, 96,61 % des participants à l’enquête déclarent utiliser Windows pour jouer à des jeux sur Steam (+0,40 %). Linux, malgré une popularité en hausse ces derniers temps, est en légère baisse et maintient sa deuxième position avec 2,08 % (-0,24). macOS est en troisième position avec 1,31 % (-0,16) : il faudra attendre avant de voir les efforts d’Apple en matière de gaming porter leurs fruits.

Windows 11 finira de toutes façons par être imposés à tous. La version 10 de l’OS est maintenant vouée à s’éteindre, avec la fin des mises à jour de sécurité. Cette date fatidique est maintenant fixée, sous réserve que Microsoft ne change pas d’avis d’ici là.