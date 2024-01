Windows 11 : accéder aux photos de votre smartphone Android va devenir très simple

© Tom’s Guide avec DALL-E

Les versions préliminaires de Windows 11 permettent de découvrir en avant-première les nouveautés prévues par Microsoft. Après la prise en charge de l’USB4 2.0 dans la build 23615, l’éditeur teste une nouvelle fonctionnalité qui devrait simplifier la vie des utilisateurs Android. Dans la build 23619, ces derniers peuvent ainsi accéder très facilement aux photos et captures d’écran prises avec leur téléphone. De quoi gagner un temps fou.

Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous capturez une photo ou prenez une capture d’écran sur votre téléphone Android, une notification surgit sur votre PC. Il suffit alors de cliquer dessus pour ouvrir l’image dans l’Outil Capture d’écran. Libre ensuite à vous de l’enregistrer, de faire quelques ajustements, de l’ouvrir dans une autre application de retouche ou de la partager.

Windows 11 : les photos de votre smartphone Android seront ajoutées automatiquement sur votre PC

Cette fonctionnalité s’avère très pratique, éditer une image sur un PC étant beaucoup plus adapté que sur l’écran restreint d’un smartphone. Il était certes déjà possible de partager vos photos Android sur le système d’exploitation de Microsoft. Sauf qu’aucune technique n’était aussi simple que celle-ci. Si vous êtes sur la build 23619, voici la procédure pour configurer l’affichage automatique des images sur votre ordinateur :

Accédez aux Paramètres .

. Dans la rubrique Bluetooth et appareils , ouvrez la section Appareils mobiles .

, ouvrez la section . Autorisez votre PC à interagir avec les appareils mobiles.

Il faudra ensuite installer le module Cross Device Experience Host pour que la liaison s’opère.

pour que la liaison s’opère. Cliquez enfin sur Gérer les appareils dans la section Appareils mobiles .

dans la section . Vous pourrez alors lier votre smartphone Android à votre compte en scannant un QR Code.

D’autres fonctionnalités sont attendue pour 2024 sur Windows 11. Parmi elles, on peut notamment citer le Bloc-Notes boosté par l’intelligence artificielle. Concrètement, un assistant vous permettra de réécrire du texte, de modifier le ton ou encore d’écrire plus court ou plus long directement dans l’application.

Par ailleurs, le contrôle de la voix sera amélioré et les navigateurs pourront exploiter la fenêtre de partage vers les réseaux sociaux et les messageries comme WhatsApp.