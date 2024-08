Windows 11 : les partitions FAT32 géantes débarquent, dites adieu à la limite de 32 Go

Microsoft surprend avec une mise à jour de Windows 11 qui transforme le vieux système FAT32, permettant désormais de créer des partitions jusqu’à 2 To. Cette évolution promet de faciliter la gestion des grands volumes de données, tout en restant compatible avec les appareils plus anciens.

Dans une mise à jour qui pourrait bien simplifier la vie de nombreux utilisateurs, Microsoft a décidé d’étendre la taille maximale des partitions FAT32 à 2 To dans Windows 11. Cette nouveauté, introduite dans la dernière version Insider Preview (Build 27686), marque une évolution majeure pour ce système de fichiers, longtemps limité à 32 Go.

Windows 11 réinvente FAT32 avec des partitions jusqu’à 2 To

Si vous avez déjà essayé de formater un gros disque dur ou une clé USB en FAT32 sous Windows, vous savez à quel point c’était frustrant de se heurter à cette limite de 32 Go. Bien que Windows ait toujours été capable de lire des partitions FAT32 allant jusqu’à 2 To, la création de telles partitions n’était pas possible avec les outils de formatage standard de Windows. Il fallait souvent passer par des logiciels tiers, ou par des bidouilles pas toujours évidentes, pour contourner cette restriction.

Avec cette mise à jour, Microsoft nous simplifie enfin la tâche. Désormais, il sera possible de créer des partitions FAT32 de grande taille directement depuis la ligne de commande sous Windows 11. C’est un soulagement pour ceux qui utilisent des disques durs externes, des clés USB ou des cartes SD sur des appareils qui ne supportent pas les systèmes de fichiers plus récents comme exFAT.

Mais attention, tout n’est pas rose. Le fameux plafond de 4 Go par fichier imposé par le FAT32 reste en place. Cela signifie qu’il est toujours impossible de stocker un fichier unique de plus de 4 Go sur une partition FAT32, ce qui peut être un vrai frein si vous manipulez de grosses vidéos ou d’autres fichiers volumineux. Malgré cette limitation, la possibilité de gérer des partitions plus grandes sans changer de système de fichiers est une vraie avancée.

Pourquoi est-ce important ? Parce que FAT32, même s’il commence à dater (il a été introduit avec Windows 95 !), reste incroyablement répandu. Que ce soit pour des raisons de compatibilité avec d’anciens appareils, ou simplement parce qu’il est fiable et facile d’utilisation, beaucoup d’utilisateurs continuent de l’utiliser au quotidien.

Cette extension de la taille maximale des partitions est actuellement réservée aux utilisateurs de la version Insider de Windows 11, mais elle devrait être disponible pour tout le monde dans une future mise à jour. Pour l’instant, il faut passer par la ligne de commande pour en profiter, mais cela reste un petit prix à payer pour une telle flexibilité.