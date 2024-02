Meilleure carte microSD : quelle carte mémoire acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des cartes microSD

Il est loin le temps où une microSD de 1 Go coûtait une petite fortune. Maintenant, le marché de la mémoire est ouvert à tous les budgets et peut satisfaire tous les besoins. Même à l’ère des smartphones aux grandes capacités de stockage, posséder un support supplémentaire peut être important. Mais ces dernières peuvent aussi servir pour nos consoles (comme la Nintendo Switch), nos appareils photo, nos drones, nos GoPro…

Actuellement, de nombreuses marques proposent des cartes mémoires avec des stockages allant de 16 Go jusqu’à 1 To pour certains modèles. Et les prix vont d’une dizaine d’euros à plus de 200 euros pour les meilleurs produits. Selon ses besoins, il faut réussir à trouver le produit le plus adapté. Mais au milieu de tout ce choix, il est difficile de s’y retrouver. Pour ce guide, nous avons sélectionné pour vous les meilleures cartes mémoires microSD disponibles sur le marché.

Samsung Evo Plus, le meilleur rapport qualité/prix

On ne vous apprend rien, mais Samsung est historiquement un des leaders du marché quand on parle de mémoire. Ici avec la Samsung Evo Plus, le géant coréen nous livre sa meilleure microSD actuelle. Elle est garantie U3 et possède la certification V30.

En clair, elle dispose d’une vitesse d’écriture de 90 Mo/s et d’une vitesse de lecture de 100 Mo/s. Cette dernière peut même monter à 130 Mo/s, mais il faudra utiliser l’adaptateur Samsung. L’adaptateur SD étant fourni avec la microSD. Cela la rend particulièrement intéressante pour les possesseurs de caméras et d’appareils photo. Mais elle peut aussi fonctionner avec des smartphones, tablettes ou même sur une Switch. En règle général, si vous avez l’habitude de prendre beaucoup de vidéos en 4K UHD, c’est le modèle que nous vous conseillons.

Pour le reste elle est résistante, étanche et peut fonctionner par n’importe quelle température. Elle existe dans 4 versions différentes : 64, 128, 256, 512 Go.

SanDisk Extreme, pour un large choix de capacité de stockage

Généralement si vous voulez acheter une carte mémoire, quelle que soit sa forme, la marque américaine SanDisk est une valeur sûre. La gamme Extreme n’est pas nécessairement la meilleure du fabricant, mais elle offre un large choix à des prix abordables.

En termes de performances et de durabilité, difficile de faire mieux que la SanDisk Extreme. Sur ce modèle, on retrouve aussi la certification U3 et V30. Ce qui la rend intéressante pour tous les usages. Pour résumer, elle dispose d’une vitesse d’écriture pouvant atteindre 90 Mo/s et sa vitesse de lecture peut monter à 160 Mo/s. Évidemment, ces vitesses dépendent de l’usage de la microSD. Pour finir, elle a la certification A2 qui vous garantira une grande durabilité. En bref, elle ressemble à la Samsung Evo Plus, mais dispose de meilleures performances et d’une large gamme de choix. Mais son tarif est un peu plus élevé.

Elle existe dans différentes versions : 32, 64, 128, 256, 400 et 512 Go. Il y a aussi une version à 1 To de capacité de stockage, mais le prix dépasse les 100 euros.

SanDisk Extreme Pro, la microSD la plus véloce

On monte de gamme chez SanDisk avec le modèle Extreme Pro. On retrouve toutes les qualités de la version Extreme, mais l’accent est ici mis sur la vitesse. Côté certification, elle est garantie U3, V30 et elle a un indice A2.

En bref, la marque américaine nous propose une excellente carte mémoire. Plus dans le détail, elle dispose d’une vitesse d’écriture pouvant atteindre les 200 Mo/s et d’une vitesse de lecture atteignant les 140 Mo/s. Mais pour profiter de toute sa puissance, il faut avoir un lecteur de carte adapté. Peu importe votre usage, elle satisfera tout les besoins. Et pour ceux qui filment en 4K UHD, elle peut être une très bonne solution. Mais cette qualité a un prix élevé, surtout comparée à d’autres modèles. D’ailleurs il est bon de noter que son prix a fortement baissé chez certains revendeurs comme Cdsicount.

Enfin, elle existe avec les mêmes capacités de stockage que pour la version Extreme, mais la marque fait tout de même l’impasse sur la version 32 Go.

Samsung Pro Endurance, la microSD pour un usage intensif

Comme son nom l’indique, la Samsung Pro Endurance est une microSD étudiée pour résister à tous les chocs et à tous les climats. Et évidemment, la marque coréenne assure une longue durée de vie.

Pour être précis, il est annoncé environ 140.000 heures de fonctionnements en prenant des vidéos Full HD (chiffre pour la version 256 Go). En bref, de quoi être tranquille pendant des années. D’un autre côté, la vitesse n’est pas le principal point fort de ce modèle. Elle est seulement garantie U1 pour la version 32 et 64 Go. Cependant, les versions 128 et 256 Go possèdent les certifications U3 et V30. Tous les modèles ont une vitesse d’écriture maximale de 40 Mo/s et une vitesse de lecture de 100 Mo/s. En résumé, elle s’adresse à un public très précis.

Si vous possédez des caméras de surveillance ou même une dashcam, c’est vraiment un des meilleurs modèles à se procurer. Comme dit précédemment, elle existe en 32, 64, 128 et 256 Go de capacité de stockage. On note aussi, un prix très abordable pour l’ensemble des modèles.

SanDisk Ultra, la meilleure microSD pour un smartphone

La microSD SanDisk Ultra s’adresse essentiellement aux personnes cherchant une carte mémoire pour un smartphone ou même une Nintendo Switch. Dans cette sélection, il s’agit du meilleur modèle pour stocker des applications et des jeux.

Mais elle peut aussi être utile pour filmer en Full HD. En termes de certification, elle est garantie U1 et A1. Les versions 128 Go et inférieures ont une vitesse maximale de 140 Mo/s en écriture comme en lecture. Pour les versions 256 Go et plus, la vitesse atteint un maximum de 150 Mo/s. En bref, c’est plus que suffisant pour un usage dans un smartphone. Enfin, elle est résistante aux principaux problèmes que ce type de produit peut rencontrer. Et comme souvent avec SanDisk, il y a un large choix de capacité de stockage.

Elle existe en version 16, 32, 64, 128, 256, 400 et 512 Go. Dans tous les cas, les prix restent raisonnables pour un modèle aussi polyvalent.

Lexar Professional 1066X, la microSD aussi rapide que résistante

On finit ce comparatif avec un modèle haut de gamme, la Lexar Professional 1066X. En règle général, la marque américaine offre des produits de très grande qualité. Et cette carte mémoire ne déroge pas à la règle.

Pour commencer, elle est homologuée et certifiée U3, V30 et A2. En bref, il est difficile de faire mieux. Toutes les versions de la Lexar Professional 1066X sont garanties avec une vitesse de lecture de 160 Mo/s. Mais la vitesse d’écriture va varier selon le modèle, entre 70 et 120 Mo/s pour les meilleures. Dans son utilisation, elle est adaptée aux smartphones, tablettes, Nintendo Switch et même pour certaines caméras. Et ce modèle résistera, sans soucis, à tous les aléas de la vie. Au final, même si ses performances sont assez similaires à d’autres, microSD de ce comparatif, c’est son prix qui la rend très intéressante.

À titre d’exemple, elle dispose de meilleures performances que la SanDisk Ultra, mais à même stockage, le tarif est identique. Elle existe seulement en 4 versions : 64, 128, 256, 512 Go.

🎛 Que signifie carte microSD, SDHC et SDXC ?

Vous avez dû le voir aux images des cartes mémoires de ce guide, on retrouve différentes dénominations. Elles indiquent, la capacité de mémoire de la carte microSD. Sur ce point, il existe 3 grandes familles que nous allons détailler. Mais pour rappel SD signifie Secure Digital.

MicroSD : aussi appelé microSDSC pour Standard Capacity, englobe toutes les cartes mémoires d’une capacité de stockage de 2 Go ou moins.

aussi appelé microSDSC pour Standard Capacity, englobe toutes les cartes mémoires d’une capacité de stockage de 2 Go ou moins. Micro SDHC : on parle ici de microSD High Capacity. Ces cartes englobent tous les produits avec une capacité de stockage allant de plus de 2 Go à 32 Go.

on parle ici de microSD High Capacity. Ces cartes englobent tous les produits avec une capacité de stockage allant de plus de 2 Go à 32 Go. Micro SDXC : ici « XC » signifie eXtended Capacity, et ces cartes mémoires comprennent tous les modèles entre plus de 32 Go et 2 To de capacité de stockage.

Pour finir, on peut évoquer le quatrième grand type de carte mémoire, la micro SDUC. Mais il y a peu de chances pour vous d’avoir besoin de type de produit. En effet, le SDUC ou SD Ultra Capacity comprend toutes les cartes avec une capacité de stockage allant de plus de 2 To à 128 To. En bref, elle se destine à une utilisation par des professionnels.

Toutes cartes microSD ont des certifications et des standards propres. Au premier coup d’oeil il peut être difficile de s’y retrouver entre les U1, V30 ou même A2. Nous allons au cours de cette partie vous aider à comprendre la signification de ces chiffres et de ces lettres.

Classe UHS ou U : il existe uniquement deux normes, la classe U1 et U3. Elle désigne la vitesse d’écriture minimale d’une carte mémoire. La classe U1 dispose d’une vitesse minimale de 10 Mo/s et la U3 a une vitesse d’écriture minimale de 30 Mo/s. Sur ce point c’est très simple.

il existe uniquement deux normes, Elle désigne la vitesse d’écriture minimale d’une carte mémoire. La classe U1 dispose d’une vitesse minimale de 10 Mo/s et la U3 a une vitesse d’écriture minimale de 30 Mo/s. Sur ce point c’est très simple. Classe Vidéo ou V : Ici, il y a 5 normes différentes qui comprennent V6, V10, V30, V60 et V90. Elles désignent la vitesse minimale pour enregistrer de la vidéo. Pour faire simple, la norme V6 a une vitesse d’écriture minimale de 6 Mo/s et ainsi de suite jusqu’à V90 et ses 90 Mo/s.

Ici, il y a 5 normes différentes qui comprennent Elles désignent la vitesse minimale pour enregistrer de la vidéo. Pour faire simple, la norme V6 a une vitesse d’écriture minimale de 6 Mo/s et ainsi de suite jusqu’à V90 et ses 90 Mo/s. Classe de performances et d’application ou A : sur ce point il n’existe que deux standards, le A1 et le A2. Pour commencer, les deux ont une vitesse d’écriture continue minimum de 10 Mo/s. Plus précisément, elles indiquent le nombre d’IOPS (Input/Out Opération per Second) de la carte mémoire. Sans rentrer dans le détail, plus le nombre d’IOPS est élevé est moins le temps de latence sera important. Dans tous les cas, c’est la norme A2 qui garantit les meilleures performances.

La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Alors pour résumer, nous dirons que les standards U3 et V30 (ou plus) vont se destiner à des personnes dont la prise de vidéo 4K UHD est fréquente. Ensuite pour stocker des applications et des jeux, des microSD au standard U1 ou V6/10 sont amplement suffisantes. Pour la partie classe performance, c’est toujours mieux d’avoir la certification A2.

💽 Quelle capacité de stockage pour quel usage ?

Sur ce point tout va dépendre de l’appareil dans lequel vous allez placer votre carte microSD. Pour un usage sur un smartphone, une tablette ou une Nintendo Switch, des versions avec 32 ou 64 Go sont suffisantes. Mais si vous comptez prendre de la vidéo, ou même stocker des films sur votre carte mémoire, il va falloir investir au minimum dans un modèle avec 128 Go de capacité de stockage.

Ensuite tout va dépendre des besoins de chacun. Mais comme vous avez pu le constater au cours de ce guide d’achat, il existe des modèles adaptés à toutes les exigences. Dans ce guide, nous avons sélectionné des cartes avec 1 To de stockage maximum. Mais il est évidemment possible de trouver des microSD avec des capacités de stockage encore plus importantes.

⏱ Quelle durée de vie pour une carte microSD ?

Pour la question de la durée de vie, si vous achetez une carte microSD d’un des fabricants présents dans ce guide, aucun souci à vous faire. Même avec un usage intensif, la plupart des modèles peuvent être utilisés pendant des années. Et si cette question vous inquiète vraiment, nous conseillons de vous procurer la Samsung Pro Endurance ou SanDisk High Endurance. Les deux supporteront un usage de 10 années voire bien plus.

D’ailleurs sur ce sujet, la majorité des fabricants garantissent leurs cartes microSD sur 10 ans. Preuve qu’ils ont confiance en leurs produits.

🧐 Quelle est la différence entre une carte mémoire microSD et un carte mémoire SD ?

Dans le principe il s’agit des mêmes produits : des cartes mémoires flash. Mais la différence se trouve du côté du format. Une carte microSD mesure 15 x 11 x 1 mm et une carte SD a pour dimension 24 x 32 x 2,1 mm. En prenant cela en compte, leur utilité diffère. En effet, on va retrouver des cartes mémoires microSD dans des smartphones ou des tablettes. Tandis que les cartes SD vont pouvoir être utilisées avec un appareil photo ou un ordinateur.

Mais en règle général, la plupart des fabricants fournissent des adapteurs quand vous achetez un modèle microSD. Cependant, soyez prudent sur ce point au moment de votre achat. Si vous n’avez pas d’adaptateur, vous ne pourrez pas lire les photos prises sur votre smartphone sur votre PC.

