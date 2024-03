Windows 11 : Microsoft confirme que OneDrive peut être désinstallé, merci l’UE !

© Envato

Pas besoin de fanfares pour annoncer une défaite. Alors qu’il y a quelques mois, Microsoft harcelait les utilisateurs de Windows qui tentaient de fermer OneDrive, la firme de Redmond a discrètement publié un guide expliquant comment désactiver son système de stockage cloud. Ce document indique succinctement les étapes à suivre pour dissocier un PC Windows 11 de OneDrive. Une jolie victoire que les utilisateurs de l’OS doivent probablement au Digital Markets Act (DMA).

Le DMA oblige Microsoft à dissocier OneDrive de Windows 11

Grâce à la nouvelle loi sur les marchés numériques, on savait déjà qu’il serait possible de désinstaller Edge et Bing de Windows 10 et 11. Il était également possible de désinstaller OneDrive de Windows 10, comme en atteste une page d’assistance publiée par Microsoft, concernant uniquement l’OS sorti en 2015 :

Si vous ne souhaitez pas utiliser OneDrive, la solution la plus simple consiste à le dissocier. Suivez les étapes décrites dans Désactiver, désactiver ou désinstaller OneDrive pour savoir comment dissocier, masquer et désinstaller OneDrive de votre PC.

En revanche rien n’était dit sur Windows 11. Pourtant le dernier né de Microsoft est voué à recevoir de plus en plus d’utilisateurs, soucieux d’optimiser leur expérience. OneDrive, s’il n’est pas utilisé, vient souvent en travers de cela. Seulement la page d’assistance de Windows 10 renvoie désormais vers un autre guide, bien plus détaillé. Cette page du support a été mise à jour avec de nouvelles informations.

Ainsi, elle indique désormais que OneDrive peut être désinstallé sur Windows 11 aussi ! Il était déjà possible de le faire. Toutefois, il fallait passer par des menus davantage cachés : OneDrive peut maintenant se désinstaller dans le menu principal des programmes de Windows 11. De plus, Microsoft reconnait désormais publiquement cette possibilité et loin d’en faire la publicité à ses utilisateurs, l’entreprise fournit des explications sur la manière de procéder.

Microsoft doit rendre Windows 11 conforme aux règles de l’UE

Outre cette modification apportée aux pages d’aide, Microsoft annonçait hier tous les changements apportés à Windows 11 pour se conformer au DMA. La liste est longue et nous vous invitons à la consulter sur ce lien. En vertu du DMA, Microsoft est en effet désigné comme un “gatekeeper“, l’une des grandes entreprises de la la tech soumise à des règles plus strictes. C’est aussi le cas d’Apple, qui apporte tout un tas de changements avec iOS 17.4 sur l’iPhone.