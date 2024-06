Windows 11 ne prendra pas de captures d’écran de toutes vos actions, sauf si vous l’autorisez

Déjà très actif sur le front de l’IA, Microsoft va prendre un nouveau virage avec ses PC Copilot+ qui seront lancés dans quelques jours. Les machines seront livrées avec Recall, une nouvelle fonctionnalité IA qui opère en local. Son principe ? Prendre des captures d’écran à intervalles réguliers pour vous offrir une chronologie de vos actions. Vous pourrez ensuite faire des recherches précises, retrouver des fichiers et des informations et booster votre productivité.

Rapidement, des voix se sont élevées pour dénoncer les risques de sécurité préoccupants induits par un tel système. Les informations capturées seront-elles vraiment protégées ? Quid du chiffrement en cas d’attaque informatique ? Pour tenter d’éteindre le début d’incendie, Microsoft vient de faire plusieurs annonces. Recall ne sera finalement pas activé par défaut. Il faudra impérativement l’activer à la main pendant le processus de configuration des nouveaux PC Copilot+.

Face à la polémique, Microsoft défend sa fonctionnalité Recall

Pour accéder à l’historique de leurs actions, les utilisateurs devront forcément montrer patte blanche. Ils devront ainsi se connecter via le système Windows Hello qui permet de s’identifier avec son visage, son empreinte digitale ou un code PIN. “De plus, une preuve de présence est également requise pour afficher votre chronologie et effectuer une recherche dans Recall”, précise Microsoft sur son blog.

Et de promettre également un chiffrement renforcé. “Nous ajoutons des couches supplémentaires de protection des données, notamment le déchiffrage ‘juste à temps’ protégé par Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), de sorte que les instantanés de rappel ne seront déchiffrés et accessibles que lorsque l’utilisateur s’authentifiera”, explique le géant de Redmond. La base de données sera également chiffrée.

Microsoft rappelle enfin que Recall fonctionne uniquement en local sur Windows 11. Les captures d’écran vous appartiennent et ne seront pas utilisées pour former les modèles d’IA du constructeur.