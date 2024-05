Windows 11 : ce nouvel outil va garder en mémoire toutes vos actions

En marge des nouveautés IA dans les jeux vidéo, Microsoft a présenté lundi ses “PC Copilot Plus” qui visent à libérer tout le potentiel de l’intelligence artificielle. Ces ordinateurs sont notamment équipés de fonctionnalités natives assistées par l’IA qui permettent de faciliter la vie des utilisateurs. Parmi elles, on retrouve notamment “Recall”, un nouvel outil de Windows 11 qui répertorie toutes les actions déjà effectuées par vos soins.

Vos manipulations sont enregistrées continuellement par “Recall”. Applications utilisées, sites Internet visités, documents consultés, mails échangés, travail sur une application… Tout est photographié, permettant à Copilot d’analyser les différentes captures d’écran afin de les ranger dans une frise chronologique. Il suffit ensuite de rechercher le contenu visé en soumettant une requête à Recall en langage naturel ou en faisant défiler la frise pour trouver la bonne temporalité.

Cet outil s’avère très pratique pour retrouver facilement l’information que vous recherchiez. Il peut aussi vous fournir des transcriptions et des traductions en temps réel de vos réunions. Pour utiliser Recall, vous devrez vous offrir l’un des nouveaux PC conçus spécifiquement pour l’IA. Ces derniers sont notamment propulsés par les puces Snapdragon X Elite ou X Plus et équipés d’un NPU. 16 Go de RAM et 225 Go de stockage interne sont également requis pour faire fonctionner l’outil.

Une telle fonctionnalité met-elle en péril la confidentialité et la vie privée des utilisateurs ? Le géant de Redmond assure que l’outil Recall stocke les données localement. Autrement dit, ces dernières ne transitent pas par le cloud et les serveurs de Microsoft. Par ailleurs, vous avez la possibilité de supprimer des enregistrements, de suspendre l’archivage et de configurer des plages d’enregistrement spécifiques. Il est même possible de créer une liste noire de sites et d’applications qui ne doivent jamais apparaître dans la frise.