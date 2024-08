Windows 11 : soulagement, l’outil polémique Recall pourra être désinstallé

La fonction Recall de Windows 11 devait être lancée il y a quelques mois sur les PC Copilot+. Accusée de menacer la vie privée des usagers, elle a toutefois été repoussée à octobre. Bonne nouvelle, il sera normalement possible de la supprimer de votre PC.

© Microsoft

Grâce à leur NPU, les PC Copilot+ proposent plusieurs fonctionnalités assistées par l’IA. Recall était censé enregistrer constamment des captures d’écran de ce que vous faites sur votre PC pour vous aider à mettre la main sur une information, une donnée ou un fichier plus tard. Il s’agit en somme d’une frise chronologique de vos actions facilement consultable. Alléchante sur le papier, la fonctionnalité a rapidement fait naître des craintes.

Cet outil dopé à l’IA a en effet suscité la controverse, des experts l’accusant de mettre en péril la vie privée des utilisateurs et d’exposer leurs données sensibles aux malwares. Face à la polémique, Microsoft a finalement pris la décision de temporiser. L’outil sera déployé en octobre, exclusivement pour les membres Windows Insiders équipés d’un PC compatible.

Windows 11 : les utilisateurs pourront supprimer Recall de leur PC

Une fois que les bêta-testeurs l’auront éprouvé, il pourra être déployé en version stable chez l’ensemble des usagers. Microsoft prévoit de mieux sécuriser sa base de données et d’introduire l’authentification avec Windows Hello. Il s’agira en outre d’une fonction optionnelle. Pour en bénéficier, les utilisateurs devront prendre l’initiative de la mettre en route, Recall n’étant pas activé par défaut. Qui plus est, ils pourront désinstaller totalement la fonctionnalité.

L’information a été dévoilée par nos confrères allemands de Deskmodder. “Jusqu’à présent, vous ne pouviez bloquer ou désactiver la fonction que dans les paramètres. Mais avec la mise à jour optionnelle KB5041865, Recall peut désormais également être désinstallé du système”. Une possibilité bienvenue pour les utilisateurs qui voient l’émergence de l’outil d’un mauvais œil. Ces derniers pourront donc en finir avec Recall et dormir sur leurs deux oreilles.