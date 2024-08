Windows 11 : cette fonctionnalité polémique est encore repoussée, elle arrive dans plusieurs mois

Microsoft reporte le lancement de Recall AI à octobre pour les testeurs Windows suite à des problèmes de sécurité

Recall capture l’activité de l’écran et permet de rechercher des éléments visualisés précédemment

Microsoft apporte des modifications majeures à Recall comme le chiffrement de la base de données et l’authentification via Windows Hello

On pensait la fonctionnalité polémique Recall annulée et pourtant, elle est de retour. Initialement prévue pour juin, cette nouveauté basée sur l’IA a été repoussée à octobre pour les testeurs Windows. La décision fait suite à des préoccupations de sécurité soulevées peu avant le déploiement initial.

La sortie de Recall est encore repoussée par Microsoft

Recall, une fonctionnalité intégrée aux PC dits Copilot Plus, est conçue pour capturer la quasi-totalité des activités sur l’écran d’un utilisateur. Elle permet ensuite de rechercher et de récupérer des éléments visualisés précédemment, offrant également une chronologie explorable des captures d’écran.

Pavan Davuluri, responsable de Windows et Surface chez Microsoft, a annoncé ce report dans une mise à jour de son blog. Il souligne l’engagement de l’entreprise à fournir une expérience Recall sécurisée et fiable, justifiant ainsi le délai supplémentaire.

Malgré les affirmations initiales de Microsoft sur la sécurité et la confidentialité de Recall, des chercheurs en sécurité ont découvert que la base de données associée n’était pas chiffrée, la rendant potentiellement vulnérable aux logiciels malveillants.

Quelle date de sortie pour la fonctionnalité Recall ?

Face à ces critiques, Microsoft travaille sur des modifications majeures. Parmi elles, on note la transformation de Recall en une fonctionnalité optionnelle (opt-in), le chiffrement de la base de données, et l’authentification via Windows Hello.

Bien que Pavan Davuluri n’explique pas explicitement les raisons de ce report supplémentaire, il réaffirme que la sécurité reste la priorité absolue de Microsoft. L’entreprise prévoit de publier un article détaillé sur Recall lors de sa mise à disposition pour les membres Windows Insiders en octobre.

Ce délai pourrait repousser le lancement grand public de Recall au-delà de 2024, étant donné que Microsoft teste généralement ses nouvelles fonctionnalités pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant un déploiement plus large.