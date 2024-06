Windows 11 : Recall sera désactivé par défaut, Microsoft rétropédale face à la grogne

Crédit : Microsoft

En dévoilant les PC Copilot+ lors de la conférence Build fin mai, Microsoft pensait séduire de nombreux clients potentiels avec les possibilités offerte par l’intelligence artificielle (IA) générative. Finalement, le géant technologique a surtout provoqué un énorme tollé en dévoilant une nouvelle fonction dans Windows 11. Intitulée Recall, celle-ci propose de prendre des captures d’écran de tout ce que les utilisateurs font sur leur ordinateur.

Depuis, Microsoft est dans la tourmente. De nombreux experts en cybersécurité sont venus confirmer que Recall n’est pas du tout sécurisé et expose potentiellement les utilisateurs à de nombreux dangers. Devant la grogne, l’éditeur de Windows a revu sa copie : dans une publication de blog publiée aujourd’hui, Microsoft signale que la fonction Recall sera optionnelle et désactivée par défaut.

Windows 11 ne prendra pas toutes vos activités en capture d’écran

En prenant des captures d’écran toutes les quelques seconds, Recall constitue une sorte de mémoire photographique du PC. Avec cet historique des actions, l’IA peut fournir des réponses beaucoup plus précises et fournir des informations sur des fichiers supprimés depuis bien longtemps. Le danger semble là évident.

Mais Microsoft défend sa fonctionnalité, qui sera bien proposée dans Windows 11 pour les PC équipés de NPU. Il n’est pas question d’annuler le déploiement, la firme soulignant que “ces images sont chiffrées, stockées et analysées localement“. Aucune communication avec des serveurs dans le cloud n’est prévue, limitant le risque d’interception à distance par des acteurs malveillants.

À lire > Windows 11 : méfiance, le patch KB5037853 provoque un autre bug majeur

Surtout, les utilisateurs de Windows auront toujours la possibilité de contrôler ce qui est sauvegardé. “Vous pouvez désactiver l’enregistrement des instantanés, faire une pause temporaire, filtrer les applications et supprimer vos instantanés à tout moment“, indique Microsoft. Difficile toutefois de croire que qui que ce soit pensera à aller nettoyer l’historique de cette fonction en arrière-plan.

Recall ne sera pas activé par défaut sur les PC Copilot+

C’est pourquoi Microsoft a décidé que la fonction Recall sera désactivée par défaut sur les PC Copilot+. On ignore encore la manière dont Microsoft signalera son existence aux utilisateurs. Son activation sera probablement proposée au démarrage, comme les publicités en plein écran affichées aux utilisateurs de Windows 10 actuellement.

Par ailleurs, Windows Hello sera obligatoire pour activer Recall. Cela nécessitera une authentification biométrique (par reconnaissance du visage) et Windows 11 redemandera une preuve de présence avant utilisation de Recall. Des couches de chiffrement supplémentaires sont également prévues, avec l’ajout de Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS).

Au passage, Microsoft indique que la fonction sera disponible “en avant-première” sur les ordinateurs PC Copilot+. Vers un déploiement généralisé à tous les utilisateurs de Windows 11 ?