Windows 11 va améliorer les performances de votre ordinateur par rapport à Windows 10

Windows 11 pourrait être bien plus qu’une simple mise à jour du système d’exploitation de Microsoft, si on en croit les résultats des tests effectués par le YouTubeur Ben Anonymous. En effet, Windows 11 semble bien plus rapide que Windows 10.

Le YouTubeur Ben Anonymous a réalisé une série de benchmarks sur un ordinateur portable équipé d’un processeur Intel Core i7-10875H et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Windows 11 vs Windows 10 – Crédit : Ben Anonymous

Les premiers aperçus que nous avons eus d’une version non officielle de Windows 11 portaient principalement sur les changements esthétiques apportés par cette nouvelle version, mais il semble bien que cette mise à jour soit bien plus optimisée que son prédécesseur.

En effet, le YouTubeur a constaté que son ordinateur s’allumait en 13 secondes avec Windows 11, contre 16 secondes avec Windows 10. De plus, sur 3DMark, il constate une amélioration du score général de l’ordre de 10 %.

Windows 11 est plus rapide que Windows 10

Sur le Benchmark Geekbench 5, Ben Anonymous obtient un score amélioré de 9 % avec un cœur, et de 16 % avec tous les cœurs. Enfin, sur CrystalDiskMark, qui teste les performances du disque, il constate une vitesse de lecture 15 % plus rapide, et une vitesse d’écriture 4,5 % plus rapide.

Ces résultats ont été confirmés par des tests de nos confrères de Hot Hardware. En effet, dans leur test sur le benchmark GeekBench 5, Windows 11 offrait une augmentation de 5,8 % dans les tests avec tous les cœurs et de 2 % pour le score avec un cœur.

Windows 11 semble également être plus rapide que Windows 10 21H1 en ce qui concerne la navigation sur le Web, puisque dans les tests BrowserBench, la version qui a fuité fait tourner Chrome v91 10 % plus vite que 21H1. Enfin, dans Cinebench R23, qui tente de donner une lecture de référence « réelle » de la puissance à l’intérieur de la machine de test, a révélé que la version leakée de Windows 11 est près de 8,2% plus rapide que Windows 10.

Pour rappel, la version de Windows 11 utilisée n’est pas une version officielle. Il faudra donc attendre la présentation officielle le 24 juin prochain pour en apprendre davantage sur les améliorations qu’a mis en place Microsoft sur cette version. Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs, Windows 11 sera gratuit pour ceux qui ont des ordinateurs sous Windows 7, 8.1 et 10.

Source : Ben Anonymous