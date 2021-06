Windows 11 : la mise à jour sera gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et 8.1

À l’instar de Windows 10, la mise à jour vers Windows 11 sera gratuite. Non seulement pour les utilisateurs de la dernière version en date, mais aussi pour ceux encore sur Windows 7 et Windows 8.1.

Alors que la conférence de Microsoft est toujours fixée au 24 juin prochain, des images de Windows 11 ont déjà fuité sur la toile. En réalité, c’est carrément une préversion du système qui est dores et déjà disponible en téléchargement. De quoi se faire une idée des futurs changements… mais aussi de la politique de mise à jour du système.

Teaser de la mise à jour Windows 11 – Crédit : Microsoft

Les différents visuels, sons et autres fonds d’écran de Windows 11 font déjà beaucoup parler d’eux. Il faut dire que cette nouvelle version est très attendue des utilisateurs, puisque Windows 10 soufflera bientôt ses six bougies ! Les nouveautés en terme de design sont au centre de l’attention, mais la politique de mise à jour de Windows 11 est peut-être plus importante encore. Et il semble que cette dernière est relativement souple.

La mise à jour vers Windows 11 sera effectivement gratuite pour les utilisateurs de Windows 10, 8.1 et 7. Si la gratuité depuis Windows 10 n’est pas tant une surprise, voir apparaître des versions plus anciennes comme Windows 7 est une bonne nouvelle. D’autant plus que cette version n’est plus supportée, il est alors vivement conseillé de la mettre à jour.

Que va apporter cette mise à jour Windows ?

Windows 11, aussi appelé Sun Valley, est une mise à jour majeure du système Windows. Prévue pour les prochains mois, cette nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés. Tant au niveau du design que des fonctionnalités.

Dans les faits, l’interface se voit surtout devenir plus légère, plus aérée. Les différents éléments visuels gagnent en rondeur, rendant l’interface Windows beaucoup plus moderne. Un rafraîchissement bienvenu face à la nouvelle version de MacOS. De nouvelles icônes font également leur apparition, notamment dans l’explorateur de fichiers. Microsoft travaillerait aussi sur le retour des widgets. Ainsi qu’un meilleur support pour les utilisateurs de stylets.

La quasi totalité des utilisateurs Windows pourront donc profiter de cette mise à jour gratuitement. À noter que Windows 8 ne semble pas être supporté. Cela implique donc de préalablement mettre à jour son système vers Windows 8.1.

Source : XDA-Developers