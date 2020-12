Wonder Woman 1984 : Cet élément du scénario crée la polémique chez les spectateurs

Début de polémique pour le nouveau film de DCEU. Un choix scénaristique de Wonder Woman 1984 agace certains spectateurs.

Wonder Woman 1984 fait polémique – Crédit : Warner Bros.

La Warner poursuit sa grande entreprise avec le DCEU, souhaitant créer un vaste univers connecté tiré de DC Comics. Plusieurs films sont attendus, parmi lesquels Black Adam, Shazam 2, The Batman, ou encore Justice League de Zack Snyder, qui a une nouvelle date et promet de faire oublier la version de Joss Whedon. Du côté des héroïnes, Patty Jenkins, qui dirigera Star Wars Rogue Squadron, a livré la seconde aventure de Wonder Woman, officialisant au passage un troisième film. Un long-métrage appelée Wonder Woman 1984 qui suscite aujourd’hui la polémique avec un élément scénaristique en rapport avec le personnage de Steve Trevor (Chris Pine).

Une scène clé de Wonder Woman 1984 considérée comme une agression sexuelle

La romance entre Diana et Steve au cœur de la polémique – Crédit : Warner Bros.

Wonder Woman 1984 est disponible aux USA depuis le 25 décembre, sur HBO Max et au cinéma. Un long-métrage dont la scène d’ouverture aurait dû être coupée par la Warner qui fait beaucoup parler pour un élément du scénario qui passe très mal chez certains spectateurs : attention, spoilers ci-dessous !

Dans Wonder Woman 1984, Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) dispose d’un ancien artefact permettant de réaliser son souhait le plus profond. Et ce souhait, pour l’héroïne, c’est de revoir Steve Trevor, son amour passé décédé dans le précédent film. L’homme revient alors mais sous une forme un peu particulière puisque son esprit est transféré dans le corps d’un autre homme. Seule Diana Prince/Wonder Woman le voit réellement, contrairement aux autres personnes. Une façon originale de faire revenir un personnage décédé mais qui interroge certains spectateurs.

Selon les spectateurs outrés, il s’agit (à première vue) d’une façon romantique et tragique de faire revenir Steve Trevor, qui se scarifiera une nouvelle fois pour aider l’héroïne. Mais une scène précise pose problème à ces derniers. A un moment du film, Diana Prince/Wonder Woman et Steve Trevor font l’amour. Pour les spectateurs qui dénoncent l’écriture de Wonder Woman 1984, l’héroïne profite du corps d’un autre homme avec cette relation sexuelle qui n’est pas consentie. Il n’en fallait pas moins pour que les réseaux sociaux s’embrasent.

Des internautes considèrent que la scène en question est « weird », gênante, et que sa mise en scène est ratée. Une critique qui rejoint les retours assez mitigés de la presse et spectateurs qui ont pu voir Wonder Woman 1984 (le long-métrage étant disponible sur HBO Max aux USA, beaucoup de français l’ont téléchargé illégalement, soulignant également l’étrangeté de cet élément scénaristique).

