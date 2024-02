Madame Web est un navet, les spectateurs exigent d’être remboursés

Premier navet de l’année 2024 ? Madame Web, malgré son casting 4 étoiles avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney et Tahar Rahim est un échec critique et commercial. À tel point que des spectateurs demandent à être remboursés des préventes.

Madame Web est un tel échec que des spectateurs demandent à être remboursés des préventes

Un dirigeant de salles obscures confirme que les demandes de remboursement affluaient

Madame Web est également un échec commercial

Porté par le Spider-Man de Tom Holland, Sony tente depuis plusieurs années de nous refourguer son univers connecté. Malgré la réception froide de Venom (mais succès commercial) et Morbius, le studio a lancé Madame Web au cinéma… avec des critiques très négatives. À tel point que selon le Hollywood Reporter, des spectateurs exigent d’être remboursés de leur place de cinéma.

Le nombre de préventes chutait en temps réel

Madame Web, si mauvais que les spectateurs veulent récupérer leur argent ? Une situation rare mais qui arrive au film de Sony puisque le Hollywood Reporter a interrogé une chaîne de salles obscures qui révèle ce phénomène. Le dirigeant de ces cinéma explique que les préventes se remboursaient à une vitesse folle : “On voyait le nombre [de préventes] chuter en temps réel à mesure que les spectateurs demandaient à être remboursés”.

Il semblerait donc que les critiques très négatives de Madame Web aient poussé les fans de Spidey à annuler leurs tickets de cinéma et demander un remboursement. Il faut dire que le long-métrage s’offre un tiède 13% de la part des journalistes sur Rotten Tomatoes. Ce n’est guère mieux chez les spectateurs, toujours plus cléments, avec un score de 56%.

Échecs en pagaille pour le Spiderverse de Sony

Le Spiderverse est-il en danger ? Si l’on peut aisément parier que ce n’est pas le cas pour les films avec Tom Holland et le Venom de Tom Hardy, véritables succès commerciaux, c’est un peu plus compliqué pour Jared Leto en Morbius puisque le film éponyme a été un échec. Madame Web prend la même direction et il y a peu de chances que Dakota Johnson rempile pour une suite. En 6 jours à peine, le long-métrage n’a rapporté que 26,2 millions de dollars aux États-Unis et 25,7 millions de dollars dans le monde.

Reste à Sony un autre atout dans sa manche : Kraven le chasseur. Mais avec des bases aussi peu solides qui ne reposent que sur Spider-Man et Venom, pas sûr que le Spiderverse reproduise le succès du MCU. On s’attend encore moins à revoir Morbius ou Madame Web.