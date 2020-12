Wonder Woman 3 : le film est officialisé par Warner Bros. avec Patty Jenkins et Gal Gadot

Warner Bros. Pictures vient d’officialiser Wonder Woman 3 après la sortie de Wonder Woman 1984 en salles et sur HBO Max aux États-Unis. Le troisième film DC sera écrit et réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot dans le rôle principal.

Gal Gadot dans Wonder Woman 1984 – Crédit : Warner Bros. Pictures

À la grande surprise des fans, Warner Bros. Pictures a officiellement annoncé Wonder Woman 3 seulement deux jours après la sortie de Wonder Woman 1984. Aux États-Unis, le deuxième volet des aventures de Diana Prince cartonne déjà, malgré la situation sanitaire. Il est disponible sur la plateforme de streaming HBO Max (attendu en 2021 en France), mais aussi au cinéma. D’après Variety, le film a réalisé 16,7 millions de dollars sur 2 100 cinémas, ce qui est un record depuis le début de la pandémie de coronavirus. De plus, la moitié des abonnés de HBO Max a visionné le film le jour de sa sortie, vendredi 25 décembre.

Wonder Woman 3 est confirmé, mais nous n’avons pas plus de détails

En France, Wonder Woman 1984 était attendu pour le 16 décembre en salles. Néanmoins, les cinémas n’ont finalement pas encore été réouverts. Le film sortira donc uniquement en salles en 2021, mais nous n’avons pas encore de date plus précise. En attendant, les fans peuvent déjà se réjouir de l’officialisation de Wonder Woman 3, le troisième volet de la série. Ainsi, Wonder Woman 1984 ne marquera pas la fin des aventures de Diana Prince, la super-héroïne interprétée par Gal Gadot depuis le premier volet sorti en 2017.

Le président de Warner Bros., Toby Emmerich, a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué, comme l’a rapporté Variety. Il a déclaré que : « Alors que les fans du monde entier continuent à apprécier Diana Prince, ce qui a conduit à la performance solide du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec nos véritables Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendront pour conclure la trilogie ». C’est donc confirmé, Wonder Woman 3 sera le troisième et dernier film de la trilogie DC de la guerrière amazone.

Patty Jenkins, qui a réussi à obtenir la fin qu’elle souhaitait pour Wonder Woman 1984, sera à l’écriture et à la réalisation de Wonder Woman 3. Cependant, nous ne connaissons encore aucun détail sur le scénario du film. De plus, Patty Jenkins va être très occupée avec Star Wars : Rogue Squadron. Nous ne savons donc pas encore quand Wonder Woman 3 entrera en production.

Source : Screen Rant