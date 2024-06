Xbox Game Pass : voici les jeux qui quittent le service en juin

Chaque mois, Microsoft met à jour le Xbox Game Pass dans le sens des départs et des arrivées. Plusieurs jeux s’apprêtent ainsi à quitter le service vidéoludique dont High On Life et Rune Factory 4 Special. On fait le point sur les sorties de juin.

Le Xbox Game Pass change régulièrement son catalogue. Le mois dernier, plusieurs jeux ont été introduits à l’instar de Kona II : Brume, Little Kitty et de Tomb Raider : Definitive Edition. Alors que la liste complète des jeux ajoutés en juin devrait bientôt être dévoilée, nous connaissons déjà celle des départs. Cinq titres vont tirer leur révérence le 15 juin prochain :

High On Life

Bramble The Mountain King

Rune Factory 4 Special

Spacelines from the Far Out

The Bookwalker: Thief of Tales

Microsoft va supprimer cinq jeux du Xbox Game Pass

Il ne vous reste donc plus quelques jours pour jouer à ces jeux dans le cadre de votre abonnement Xbox Game Pass. Sorti en 2023, Bramble : The Mountain King est un jeu d’action-aventure avec des éléments d’horreur. Il vous met dans la peau d’Olle, un jeune garçon qui tenter de sauver sa sœur Lillemor, kidnappée par des créatures mythologiques.

On regrettera aussi le départ de High On Life, un FPS à la sauce biopunk sorti en décembre 2022. Dans ce dernier, vous incarnez un chasseur de primes qui lutte contre un cartel extraterrestre menaçant la survie de l’humanité. Dans un registre bien différent, The Bookwalker: Thief of Tales vous fait incarner un romancier qui s’infiltre dans les livres pour dérober des artefacts légendaires.

Comme à l’accoutumée, tous ces jeux sur le départ sont actuellement proposés à prix réduit. Il est possible de les acheter sur le Microsoft Store à moindre coût grâce à une réduction de 20 %. Une embellie appréciable pour les abonnés qui souhaiteraient mettre la main sur l’un des titres pour de bon. Reste désormais à connaître l’identité des nouveaux ajouts de juin. Pour le moment, on sait simplement que Firework et Rolling Hills feront leur entrée sur le service.

Pour mémoire, ces six jeux ont été retirées il y a peu du Xbox Game Pass :

Back 4 Blood

Amnesia: Collection

Amnesia: Rebirth

Soma

Research and Destroy

Phantom Abyss