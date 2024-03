Xbox Game Pass : de nouveaux jeux très appréciés arrivent en mars et avril 2024

Le Xbox Game Pass va accueillir plusieurs nouveaux jeux en mars et avril 2024 Les abonnés au service de Microsoft vont pouvoir se plonger dans des titres très appréciés par la presse et les joueurs.

© Xbox, Annapurna

Les abonnés au Xbox Game Pass sont gâtés ce mois-ci, puisque le service de Microsoft accueille un certain Diablo 4 le 28 mars prochain. Il s’agit du premier titre d’Activision-Blizzard à se frayer un chemin jusqu’au catalogue depuis le rachat de l’entreprise par la firme de Redmond.

Si vous n’appréciez pas spécialement les hack’n slash ou que vous avez déjà joué à Diablo 4, sachez que d’autres jeux arrivent dans le Game Pass en plus de ceux déjà annoncés. Les amateurs d’aventures narratives et d’action devraient y trouver leur compte.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass dévoilés, de l’action, de la course, mais pas seulement

Xbox dévoile une nouvelle fournée de jeux à venir dans le Xbox Game Pass. En plus de Diablo 4, qui sera disponible dès le 28 mars prochain sur Xbox et PC, voici les autres titres dont vous pourrez profiter en mars et avril grâce à votre abonnement.

The Quarry (cloud et console) – 20 mars

Evil West (cloud, console et PC) – 21 mars

Terra Invicta (démo sur PC) – 26 mars

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (cloud, console et PC) – 28 mars

Open Roads (cloud, console et PC) – 28 mars

Ark : Survival Ascended (cloud, Xbox Series, PC) – 1ᵉʳ avril

F1 23 (Cloud, EA Play) – 2 avril

Superhot : Mind Control Delete (cloud, console et PC) – 2 avril

woo yeah woo hoo yeah oh yeah woo hoo yeah woo!https://t.co/xzfmANN1kV pic.twitter.com/Dbr1IUuOhE — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 19, 2024

Si vous aimez les jeux d’action comme God of War, Evil West pourrait vous plaire. L’aventure vous place aux commandes d’un chasseur de vampires qui tente de rétablir l’ordre dans l’Ouest américain. Vous devez jongler entre vos différentes armes de corps à corps, à distance et vos capacités spéciales pour venir à bout des vagues d’ennemis qui déferlent sur vous dans chacune des arènes du jeu.

Comme dans God of War, vous pouvez améliorer votre arsenal pour affronter au mieux les vampires, seul ou avec un ami. Evil West a su convaincre les critiques et les joueurs lors de sa sortie sur PC et consoles. Si vous préférez les expériences moins explosives, vous pourrez vous pencher sur Open Roads, qui sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Il s’agit d’une aventure narrative dans laquelle jouent Keri Russell (The Americans, Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker) et Kaitlyn Dever qui incarnera Abby dans la saison 2 de The Last of Us (aussi connue pour Unbelievable).

« Un beau jour d’automne, Tess Devine et sa mère Opal découvrent un paquet de vieilles notes et de lettres bien cachées dans leur grenier […]. Ce qu’elles viennent de découvrir laisse imaginer un mystère bien plus sombre, qu’il serait pourtant préférable de ne pas remuer », indique le synopsis d’Open Roads.

Dans un tout autre style, The Quarry vous plonge aussi dans une aventure narrative, mais cette fois horrifique.