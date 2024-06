NVIDIA offre gratuitement 3 mois au Xbox Game Pass, profitez-en rapidement

Bonne nouvelle pour les joueurs PC, NVIDIA et Xbox s’associent pour proposer une offre spéciale : 3 mois d’abonnement gratuit au PC Game Pass pour les possesseurs d’une carte graphique GeForce GTX 10 ou plus récente.

Si vous possédez une carte graphique GeForce GTX 10 ou plus récente, vous avez de la chance. NVIDIA, en partenariat avec Xbox, vous offre 3 mois d’abonnement gratuit au Xbox Game Pass, et ce, depuis hier, le 4 juin 2024. La bonne occasion pour découvrir un large catalogue de jeux, jouables en téléchargement. Mais aussi de profiter des titres optimisés aux technologies NVIDIA (DLSS, Reflex, Ray Tracing, etc.).

C’est simple. Il vous suffit d’avoir installé GeForce Experience (ou l’application beta NVIDIA) sur votre PC portable ou fixe équipé d’une GeForce GTX 10 ou d’une carte plus récente. Connectez-vous à votre compte NVIDIA et rendez-vous dans la section des Récompenses (ou Redeem selon la version de l’application). Le code pour activer vos 3 mois de PC Game Pass gratuits vous y attendra.

Cette promotion se termine le 5 juillet 2024, ou jusqu’à épuisement des stocks. Vous avez ensuite jusqu’au 30 août 2024 pour activer votre code sur le site web de Microsoft.

Bien sûr, et c’est un peu dommage d’ailleurs, cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Si vous avez déjà souscrit à ce service par le passé, vous ne pourrez donc pas en profiter. Enfin, à la fin des 3 mois gratuits, votre abonnement se renouvellera automatiquement au tarif en vigueur, sauf si vous l’annulez avant la date d’échéance.

Rappelons qu’en mai, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent jouer à quatre nouveaux titres, dont Kona II : Brume, Little Kitty, Big City, Brothers : A Tale of Two Sons (jeu original et non le remake de février) et surtout Tomb Raider : Definitive Edition.

Et si vous découvrez le service, voici une petite liste des jeux du moment à faire absolument sur Xbox Game Pass (en fonction de vos goûts) :

Elden Ring

Red Dead Redemption 2

Hades

Psychonauts 2

Deathloop

It Takes Two

Forza Horizon 5

Flight Simulator

FIFA 23

Age of Empires IV

Outer Wilds

Fallout 4

Minecraft

Starfield

Profitez bien de vos 3 mois d’abonnement gratuit pour explorer et découvrir de nouveaux jeux !