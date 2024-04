Xbox Game Pass : quatre nouveaux jeux arrivent en mai dont un Tomb Raider culte

© Xbox

Normalement, les abonnés au Xbox Game Pass n’ont pas vraiment le temps de s’ennuyer vu le catalogue de jeux particulièrement étoffé à leur disposition. Bien sûr, quelques-uns d’entre eux quittent régulièrement le service, mais ces départs sont compensés par des arrivées tous les mois.

Surtout que Xbox ne racle pas les fonds de tiroirs lorsqu’il s’agit d’ajouter des jeux au Game Pass. La preuve avec la nouvelle fournée du mois de mai, qui comprend plusieurs jeux particulièrement appréciés du public.

Le Xbox Game Pass accueille quatre nouveaux jeux en mai, dont un Tomb Raider mythique

Dans quelques jours, les abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir jouer à quatre nouveaux titres que le constructeur américain vient tout juste de dévoiler. Il s’agit de Kona II : Brume, Little Kitty, Big City, Brothers : A Tale of Two Sons (jeu original et non le remake de février) et surtout Tomb Raider : Definitive Edition.

À lire > Le Xbox Game Pass est un succès : Microsoft confirme 34 millions d’abonnés

Même si ce dernier date de janvier 2014 et qu’il est vendu à petit prix aussi bien en version physique de digital, cet ajout devrait quand même ravir les fans d’action-aventure. Ce Tomb Raider marque un tournant dans l’histoire de la saga, puisqu’il s’agit d’un reboot introduisant des mécaniques d’infiltration et de survie.

Sa structure en monde ouvert tranche également avec les épisodes linéaires du passé. Tomb Raider : Definitive Edition peut vous occuper plusieurs dizaines d’heures, ce qui fait plus que rentabiliser votre abonnement au Xbox Game Pass. Notez que les deux autres titres de la trilogie, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, sont aussi disponibles dans le catalogue.

Rappelons que Star Wars Jedi : Survivor a fait son arrivée dans le Xbox Game Pass le 25 avril. On vous conseille tout de même de commencer par Fallen Order afin de découvrir le début de l’histoire de Cal Kestis. Bien sûr, le plus gros morceau des semaines à venir demeure Senua’s Saga : Hellblade 2. Voici tous les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en mai.

Have A Nice Death – 30 avril (cloud, console et PC)

Tomb Raider : Definitive Edition – 2 mai (cloud, console et PC)

Kona II : Brume – 7 mai (cloud, console et PC)

Little Kitty, Big City – 9 mai (cloud et console)

Brothers : A Tale of Two Sons – 14 mai (cloud, console, et PC)

Senua’s Saga : Hellblade 2 – 21 mai (cloud, console et PC)

Hauntii – 23 mai (cloud et console)

Humanity – 30 mai (cloud, console et PC)