Xbox Game Pass Friends & Family : Microsoft confirme la nouvelle formule et dévoile son prix

Le Xbox Game Pass Friends & Family est officiel. Microsoft a confirmé son lancement en Irlande et en Colombie. Il en a aussi profité pour dévoiler le prix de la nouvelle formule du service d’abonnement dédiée aux amis et aux familles.

Une fuite a mentionné l’existence du Xbox Game Pass Friends & Family il y a seulement quelques jours. Microsoft vient de confirmer officiellement son existence. Comme son nom l’indique, le Game Pass Friends & Family est une nouvelle formule du service d’abonnement Xbox dédié aux familles et aux amis. En effet, il permet aux abonnés de partager leur compte avec 4 autres joueurs au maximum.

Après avoir perdu certains de ses meilleurs jeux, le Xbox Game Pass accueille une nouvelle formule qui va sûrement être très appréciée des joueurs. En effet, Microsoft a confirmé que cette formule permet d’ajouter « jusqu’à quatre amis et membres de la famille, qu’ils vivent sous le même toit ou non ». Néanmoins, le Xbox Game Pass Friends & Family est uniquement disponible en Irlande et en Colombie dans un premier temps.

21,99 €/mois pour le Xbox Game Pass Friends & Family en Irlande

Le Xbox Game Pass Friends & Family coûte 21,99 euros par mois en Irlande et 49 900 pesos colombiens en Colombie. Les joueurs n’ont pas besoin d’être à la même adresse pour partager l’abonnement. La seule obligation est qu’ils doivent vivre dans le même pays. Un abonnement à 21,99 euros par mois partagé par 5 joueurs revient donc approximativement à 5,5 euros par mois, ce qui est particulièrement avantageux.

Les joueurs peuvent donc profiter de tous les avantages du Xbox Game Pass Ultimate pour quelques euros par mois. Les abonnés ont donc accès au Xbox Cloud Gaming, au Xbox Live, à EA Play et à la version PC du Game Pass. D’ailleurs, Death Stranding est arrivé dans le PC Game Pass il y a seulement quelques jours. Comme Microsoft l’a expliqué, « chaque personne utilise son propre compte et profil Xbox pour enregistrer ses jeux, suivre ses succès et recevoir des recommandations personnalisées ».

Après le test de la nouvelle formule en Irlande et en Colombie, Microsoft prévoit d’ajouter d’autres pays et régions dans les prochains mois. Il faudra donc patienter encore un peu avant de connaître la date de lancement et le prix du Game Pass Friends & Family en France.

