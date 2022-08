Xbox Series X et S : les prix ne vont pas augmenter comme la PS5, assure Microsoft

Voilà une nouvelle rassurante pour les propriétaires de Xbox Series X et S. Les deux consoles next-gen n’augmenteront pas de prix comme la PS5. Microsoft a tenu à rassurer les joueurs après l’annonce de la hausse de prix de la PlayStation 5. En effet, Sony a décidé d’augmenter le prix de la PS5 (la console standard et la Digital Edition). Il a justifié sa décision avec « des taux d’inflation élevés ainsi que des tendances monétaires défavorables ».

La Xbox Series X – Crédit : Billy Freeman / Unsplash

Les États-Unis ont échappé à l’augmentation des prix de la PS5, mais malheureusement pas l’Europe. En France, la PlayStation 5 classique coûte désormais 549,99 € contre 449,99 € pour la PS5 Digital Edition. Pour rappel, les deux consoles étaient auparavant vendues respectivement à 499 € et 399 € depuis leur sortie le 19 novembre.

À lire aussi > Microsoft accuse Sony d’avoir payé pour bloquer l’ajout de jeux au Xbox Game Pass

La Xbox Series X reste à 500 € et la Xbox Series S à 300 €

Microsoft a déclaré à Windows Central que : « nous évaluons constamment notre activité pour offrir à nos fans d’excellentes options de jeu. Notre prix de vente suggéré pour la Xbox Series S reste à 299 $ (250 £, 300 €) et celui de la Xbox Series X reste à 499 $ (450 £, 500 €) ». Les prix restent donc identiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

D’ailleurs, Sony n’est pas la seule entreprise à avoir augmenté ses prix face à la situation économique mondiale. Plus tôt cette année, Meta a annoncé une hausse de prix de 100 € pour son casque de réalité virtuelle Meta Quest 2. La société s’était justifiée en expliquant que « les coûts de fabrication et d’expédition de nos produits ont augmenté ».

Selon les experts, la chaîne d’approvisionnement mondiale est toujours tendue avec les pénuries de composants et les ralentissements de production. Ce phénomène a commencé avec la pandémie de Covid-19, puis a été renforcé par l’invasion russe de l’Ukraine. Certaines entreprises comme Sony s’adaptent donc en modifiant leurs prix. Ce ne sera en tout cas pas le cas de Microsoft. Non seulement les Xbox Series X et S se trouvent plus facilement que la PS5, mais elles vont aussi rester au même prix.

Source : IGN