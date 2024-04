Xbox Game Pass : voici les derniers jeux d’avril avec une nouveauté très attendue

Microsoft vient de dévoiler la seconde salve de jeux qui viendront grossir le Xbox Game Pass en avril. Plusieurs titres ronflants font leur apparition dont Eiyuden Chronicle Hundred Heroes qui arrivera day one sur le catalogue. On fait le point sur les ajouts.

Les abonnés de longue date le savent bien. Les nouveautés du Game Pass se dévoilent chaque mois en deux temps. Début avril, Microsoft a révélé une première liste des titres fraîchement intégrés. Sept jeux ont été ajoutés dont LEGO 2K Drive, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition et Harold Halibut ce mardi 16 avril. Mais quid des autres nouveautés prévues pour la seconde moitié du mois ?

Les amateurs de JRPG seront ravis d’apprendre qu’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes va faire sa rentrée sur le Game Pass le même jour que sa sortie. Développé par Rabbit and Bear Studios, ce titre en 2,5D vous plongera dans le monde d’Allraan sur fond d’alliances et d’affrontements entre humains, elfes hommes-bêtes et habitants du désert.

Parmi les 100 personnages disponibles, vous devrez en choisir 6 pour lancer les hostilités. Il sera possible des les améliorer au fil de la partie. Sans surprise, les combats se feront au tour par tour.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes fait son entrée day one dans le Xbox Game Pass

D’autres jeux ont été confirmés à l’instar d’Orcs Must Die! 3, titre d’action-tower defense où il faut résister aux armées d’orcs envahissantes. Le Xbox Game Pass intègre aussi Have a Nice Death, un roguelike original sorti en 2023. Dans ce dernier, vous incarnez la Mort, PDG d’une entreprise qui transfère les humains dans l’Au-delà. Problème, vous êtes confronté à des subordonnés pour le moins indisciplinés qui vous posent bien des soucis.

Voici la liste complète des jeux d’avril :

LEGO 2K Drive (Cloud, Console) : 3 avril

(Cloud, Console) : 3 avril Lil Gator Game (Cloud, Console, PC) : 4 avril

(Cloud, Console, PC) : 4 avril EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X/S) : 4 avril

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) : 4 avril Kona (Cloud et Console) : 9 avril

(Cloud et Console) : 9 avril Botany Manor (Cloud, PC, Xbox Series X/S) : 9 avril

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) : 9 avril Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console, PC) : 11 avril

(Cloud, Console, PC) : 11 avril Harold Halibut (Cloud, PC, Xbox Series X/S) : 16 avril

(Cloud, PC, Xbox Series X/S) : 16 avril Orcs Must Die! 3 (Cloud, console et PC) : 17 avril

(Cloud, console et PC) : 17 avril EA Sports NHL 24 ( console) EA Play : 18 avril

console) EA Play : 18 avril Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (cloud, console et PC) : 23 avril

(cloud, console et PC) : 23 avril Another Crab’s Treasure (cloud, console et PC) : 25 avril

(cloud, console et PC) : 25 avril Manor Lords (PC) : 26 avril

(PC) : 26 avril Have a Nice Death (cloud, console et PC) : 30 avril

Pour rappel, les six jeux suivants sont supprimés ce mardi 16 avril du Xbox Game Pass :