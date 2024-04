Xbox Game Pass : les premiers jeux d’avril dévoilés, une nouveauté très attendue au menu

Comme à chaque début de mois, le Xbox Game Pass dévoile la liste des jeux qui intègrent son catalogue. Sept titres vont être ajoutés dont Shadow of the Tomb Raider et Harold Halibut qui arrivera sur le service le jour de sa sortie.

Xbox Game Pass

Microsoft dévoile en deux temps les nouveaux jeux qui font irruption sur le Xbox Game Pass. Dans la première partie du mois de mars, le catalogue s’est notamment enrichi de Control Ultimate Edition et de MLB The Show 24. Dans la seconde moitié du mois, les abonnés ont pu accéder à Evil West, Open Roads et Diablo 4. Alors qu’avril vient tout juste de démarrer, le géant de Redmond vient de lever le voile sur les premiers ajouts du mois.

Microsoft n’hésite pas à ajouter des jeux sur le Xbox Game Pass dès leur sortie à l’instar de Starfield. Rebelotte en avril puisque le service intègrera Harold Halibut day one. Il s’agit d’un jeu narratif qui se déroule dans un vaisseau immergé dans un océan extraterrestre.

Vous incarnez Harold, l’assistant de la scientifique en chef qui cherche à trouver un moyen de quitter la planète pour trouver un environnement plus sec. Attendez vous à des décors singuliers, chaque élément ayant été fabriqué à la main puis numérisé dans le jeu.

Xbox Game Pass : Harold Halibut et Tomb Raider au programme d’avril 2024

Botany Manor va également faire son arrivée day one sur la plateforme vidéoludique. Développé par Balloon Studios, ce jeu d’énigmes prend corps dans un manoir anglais de l’époque victorienne. Vous entrez dans la peau de la botaniste Arabella Greene et devrez explorer tous les recoins de sa demeure pour apprendre à faire pousser des plantes rares.

A lire > Xbox Series X ou S pas cher : où les trouver au meilleur prix ?

Les amateurs d’aventure seront également servis puisque la cuvée d’avril intègre Shadow of the Tomb Raider, dernier volet de la célèbre franchise. Sorti en 2018, le titre prend place après les évènements contés dans Rise of the Tomb Raider qui a d’ailleurs été ajouté en avril sur le Xbox Game Pass. Lara Croft s’aventurera cette fois-ci en Amérique du Sud en quête de la cité légendaire de Paititi. Sa mission ? Stopper une apocalypse qu’elle a elle-même déclenchée.

Pour résumer, voici le calendrier de publication des premiers jeux d’avril sur le service Xbox Game Pass :