Xbox Game Pass : voici les jeux de mars 2024, avec un énorme hit

Le mois de mars s’annonce plutôt calme sur le Xbox Game Pass, avec une absence de grosses sorties majeures. Cependant, quelques titres intéressants rejoignent le service, dont le retour d’un jeu de Remedy et un day one important.

Le mois de mars s’annonce plutôt calme sur le Xbox Game Pass, mais quelques titres intéressants rejoignent le service. Parmi les highlights, on trouve le retour de Control Ultimate Edition et l’arrivée de MLB The Show 24 dès sa sortie. De quoi satisfaire les fans de jeux d’action-aventure et de baseball.

Xbox Game Pass : les jeux de mars 2024 annoncés, voici la liste

Control Ultimate Edition fait son retour dans le Game Pass le 13 mars, cette fois dans sa version ultime incluant tous les DLC. Cette occasion est parfaite pour redécouvrir ce jeu d’action-aventure surnaturel à la troisième personne développé par Remedy Entertainment.

MLB The Show 24 débarque également le 19 mars, disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Les fans de baseball pourront ainsi profiter de la simulation de baseball la plus réaliste du marché.

Parmi les autres ajouts, on note :

Warhammer 40,000: Boltgun (disponible dès maintenant) : un jeu de tir rétro dans l’univers de Warhammer 40,000

(disponible dès maintenant) : un jeu de tir rétro dans l’univers de Warhammer 40,000 PAW Patrol World – La Pat’Patrouille (7 mars) : un jeu d’action en 3D pour les enfants

(7 mars) : un jeu d’action en 3D pour les enfants Bob L’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté (12 mars) : le remake du jeu de plateforme culte

(12 mars) : le remake du jeu de plateforme culte No More Heroes 3 (14 mars) : un jeu d’action hack’n slash avec un style unique

(14 mars) : un jeu d’action hack’n slash avec un style unique Lightyear Frontier (19 mars) : une aventure agricole paisible en monde ouvert

Le mois de mars touche à sa fin et cela signifie que certains jeux s’apprêtent à quitter le Xbox Game Pass. Le 15 mars, c’est au tour de Hardspace: Shipbreaker, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered et Shredders de dire au revoir au service.

N’oubliez pas de profiter de ces jeux avant qu’il ne soit trop tard ! Si vous souhaitez les conserver dans votre bibliothèque, vous pouvez bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 20 % en tant qu’abonné.

Enfin, n’oubliez pas la sortie prochaine de Age of Empires II: Definitive Edition – Victors and Vanquished, une nouvelle extension pour le jeu de stratégie culte, disponible dès le 14 mars. À compter du 28 mars, il sera aussi et enfin possible de se frotter à Diablo 4.