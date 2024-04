Attention joueurs Xbox Game Pass : ces 6 excellents jeux disparaîtront bientôt !

Le Xbox Game Pass regorge de trésors vidéoludiques, mais certains ne font que passer. Préparez-vous à dire adieu à six jeux exceptionnels qui quitteront la plateforme le 16 avril. Profitez de cette occasion unique pour explorer leurs univers fascinants (et profiter d’une réduction réservée aux abonnés, si besoin).

Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass est un véritable coffre à trésors pour les joueurs, avec un catalogue en constante évolution. Mais comme tout coffre, il y a des trésors qui ne font que passer. En avril, six jeux s’apprêtent à quitter la plateforme. C’est donc le moment idéal pour les découvrir, et pourquoi pas, craquer pour l’un d’entre eux grâce à la réduction de 20 % réservée aux abonnés.

Liste des jeux à découvrir avant leur suppression du Xbox Game Pass le 16 avril :

Back 4 Blood

Amnesia: Collection

Amnesia: Rebirth

Soma

Research and Destroy

Phantom Abyss

Back 4 Blood : Pour les fans de Left 4 Dead, Back 4 Blood est un véritable must-have. Incarnez un “Nettoyeur” et combattez des hordes de zombies assoiffés de sang dans un monde post-apocalyptique. Un jeu coopératif intense et bourré d’action à vivre entre amis.

Amnesia: Collection : Plongez dans l’univers horrifique d’Amnesia avec cette collection regroupant trois jeux d’exploration et de résolution d’énigmes. Des ambiances oppressantes, des monstres terrifiants et une intrigue captivante vous attendent dans The Dark Descent, Justine et A Machine for Pigs.

Amnesia: Rebirth : La suite tant attendue d’Amnesia: The Dark Descent. Retrouvez Tasi Trianon, une femme amnésique perdue dans le désert algérien. Explorez des environnements cauchemardesques, survivez à des créatures hostiles et percez les secrets de son passé.

Soma : Des créateurs d’Amnesia, Soma vous invite à vivre une aventure horrifique dans un futur dystopique. En tant que Simon Jarrett, vous explorez une station de recherche sous-marine en proie à des créatures biomécaniques. Un jeu d’exploration intense qui vous fera réfléchir sur la nature humaine.

Research and Destroy : Pour les amateurs de jeux d’action/stratégie, Research and Destroy est un véritable coup de cœur. Incarnez un scientifique de génie et combattez des hordes de monstres dans un monde post-apocalyptique. Développez de nouvelles armes et technologies pour survivre et repousser la menace.

Phantom Abyss : Testez vos talents de parkour dans Phantom Abyss, un jeu d’action-aventure unique. Explorez des temples générés aléatoirement, remplis de pièges et d’ennemis. Votre objectif : récupérer des reliques précieuses avant que le temple ne disparaisse à jamais. Un jeu exigeant et gratifiant pour les joueurs les plus audacieux.

